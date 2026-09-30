Döntött Moszkva: zárva maradnak a dízelcsapok – egyre súlyosabb az üzemanyagválság

Energy Investment Forum 2026 Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.

Az orosz kormány egy hónappal, október 31-ig meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát

- közölte az orosz kormány sajtószolgálata szerdán.

A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett motorüzemanyag-keresletre.

A dízelüzemanyag exportjának tilalma jelenleg a termelők számára szeptember 30-ig, a nem termelők számára pedig 2027. január 31-ig van érvényben. Ezen felül 2027 január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy nem érhette különösebben nagy meglepetésként a piaci szereplőket a döntés, hiszen már szeptember közepén felröppentek a döntéssel kapcsolatos találgatások.





Azért igazán fontos a mostani döntés, mert

az orosz dízelexport korlátozásának meghosszabbítása újabb kínálatot von ki az amúgy is feszes globális dízelpiacról.

Ez Európa számára különösen kellemetlen fejlemény, hiszen az elmúlt időszakban már így is látványosan beszűkült a kínálat, miközben a dízel finomítói marzsai történelmi magasságba emelkedtek.

Miért van erre szüksége Moszkvának?

Moszkva az elmúlt időszakban a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a dízel exportját is korlátozta, miután

egyre súlyosabbá váltak a belföldi ellátási problémák.

A helyzeten sokat rontottak az orosz finomítók elleni ukrán támadások. A Reuters üzemanyagpiaci szereplők adatai alapján készített számításai szerint Oroszország hat legnagyobb dízeltermelő finomítója közül három szeptemberben jelentősen visszafogta a termelését, vagy teljesen leállt a dróntámadások okozta károk miatt.

Ez különösen érzékenyen érinti Moszkvát: hiába tartozik Oroszország a világ legnagyobb kőolajtermelői közé, a finomítói kapacitások kiesése közvetlenül csökkenti a belföldön elérhető benzin és dízel mennyiségét. A kormány ezért az export visszafogásával próbál több üzemanyagot a hazai piacon tartani és stabilizálni az ellátást.

Az orosz üzemanyagpiac feszültségeire egyébként Donald Trump amerikai elnök is reagált nemrég. Trump szeptember közepén arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsa le az orosz dízel-infrastruktúra elleni támadásokat, amik szerinte már olyan üzemanyaghiányt okoznak, aminek hatása a globális piacokon is érezhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images