Durva üzenetet kapott a NATO: atomtámadással fenyeget Moszkva – Nem hagyták szó nélkül

Allison Hart, a NATO szóvivője megerősítette, hogy
Oroszország egy úgynevezett "non-paper"-t, vagyis nem hivatalos diplomáciai jegyzéket juttatott el a szövetséghez, amelyre a szervezet már meg is küldte a válaszát.
A NATO egy védelmi szövetség, és egyetlen tevékenységünk vagy gyakorlatunk sem jelent kockázatot Oroszország egyetlen részére nézve
- idézte Hart a NATO válaszát.
A dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz, és abban a Kalinyingrádi terület védelmére
kilátásba helyezték a nukleáris fegyverek alkalmazását.
Orosz diplomaták szerint erre akkor kerülne sor, amennyiben a NATO megpróbálná blokád alá vonni a Lengyelország és Litvánia közé ékelt orosz exklávét.
Többször is hallottunk ilyen állításokat Lengyelországtól és más európai országoktól – a Kalinyingrád témájában elhangzó kijelentések teljesen botrányosak
- mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Hart hangsúlyozta, hogy
a NATO határozottan elítéli az erővel történő fenyegetést és minden hasonlóan felelőtlen nukleáris megnyilvánulást.
A szóvivő azt is közölte, hogy a szövetség ismét felszólította Oroszországot az Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított háború befejezésére.
Oroszország hibrid taktikái a kétségbeesés jelei, de ez nem tántorít el minket Ukrajna támogatásától. Rendelkezünk mindazzal, ami a szövetséges területek minden talpalatnyi földjének megvédéséhez szükséges
- fogalmazott Hart.
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