Durva üzenetet kapott a NATO: atomtámadással fenyeget Moszkva – Nem hagyták szó nélkül

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Allison Hart, a NATO szóvivője megerősítette, hogy

Oroszország egy úgynevezett "non-paper"-t, vagyis nem hivatalos diplomáciai jegyzéket juttatott el a szövetséghez, amelyre a szervezet már meg is küldte a válaszát.

A NATO egy védelmi szövetség, és egyetlen tevékenységünk vagy gyakorlatunk sem jelent kockázatot Oroszország egyetlen részére nézve

- idézte Hart a NATO válaszát.

A dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz, és abban a Kalinyingrádi terület védelmére

kilátásba helyezték a nukleáris fegyverek alkalmazását.

Orosz diplomaták szerint erre akkor kerülne sor, amennyiben a NATO megpróbálná blokád alá vonni a Lengyelország és Litvánia közé ékelt orosz exklávét.

Többször is hallottunk ilyen állításokat Lengyelországtól és más európai országoktól – a Kalinyingrád témájában elhangzó kijelentések teljesen botrányosak

- mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Hart hangsúlyozta, hogy

a NATO határozottan elítéli az erővel történő fenyegetést és minden hasonlóan felelőtlen nukleáris megnyilvánulást.

A szóvivő azt is közölte, hogy a szövetség ismét felszólította Oroszországot az Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított háború befejezésére.

Oroszország hibrid taktikái a kétségbeesés jelei, de ez nem tántorít el minket Ukrajna támogatásától. Rendelkezünk mindazzal, ami a szövetséges területek minden talpalatnyi földjének megvédéséhez szükséges

- fogalmazott Hart.

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