Eldőlt a titokzatos amerikai szuperfegyver sorsa: gigantikus összegből épülhet meg az új generációs vadászgép

A Boeing a Northrop Grummannel szemben nyerte el a megbízást, miután a Lockheed Martint még 2025 márciusában kiejtették a versenyből. A Pentagon 2025 júniusában megpróbálta határozatlan időre befagyasztani a programot arra hivatkozva, hogy az amerikai védelmi ipari bázis nem képes egyszerre két új generációs vadászgépet fejleszteni, a Boeing ugyanis három hónappal korábban már elnyerte a légierő F-47-es programját is. A Kongresszus azonban közbelépett, és életben tartotta az F/A-XX projektet, bár a program jövője egészen a mostani bejelentésig bizonytalan maradt.

A Boeing győzelme nem ért váratlanul sokakat, hiszen a vállalat az F-47-es kapcsán végzett tervezési munkáját, gyártási tapasztalatait és ellátási láncait is kamatoztathatja. A két konstrukció között korábban is feltűnő hasonlóságokat azonosítottak, bár a pontos rokonság mértéke egyelőre nem ismert. A Boeing korábban nyilvánosan is visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint nem lenne képes egyidejűleg kiszolgálni a légierő és a haditengerészet igényeit.

A mintegy 20 milliárd dollár értékű szerződés a teljes fejlesztési szakaszt fedezi, és több tesztgép gyártását is magában foglalja. Az F/A-XX a 2030-as évektől fokozatosan váltja majd le a Super Hornet vadászgépeket és az EA-18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépeket, és az F-35C-vel párhuzamosan áll majd szolgálatba. A repülőgép kulcsfontosságú feladata lesz az együttműködő harci drónok (CCA) irányítása is.

A haditengerészet vezetése mindvégig hangoztatta a program kiemelt fontosságát. Daryl Caudle tengernagy, a haditengerészet műveleti parancsnoka már januárban figyelmeztetett arra, hogy a jelenlegi repülőgépekkel fenntartott légi fölény csak átmeneti lehet, különösen Kína, Oroszország és Irán rohamléptekben fejlődő katonai képességeinek fényében. Az Irán elleni harci cselekmények, amelyek során az amerikai légierő ember vezette és pilóta nélküli gépeket is veszített az iráni légvédelemmel szemben, különös nyomatékot adnak ezeknek a szavaknak.

Steve Parker, a Boeing Defense, Space & Security elnök-vezérigazgatója a cég közleményében hangsúlyozta, hogy a két fejlett vadászgép párhuzamos gyártása mindig is szerepelt a terveik között, és ennek szellemében hajtották végre a beruházásokat, többek között a St. Louis-i gyártóüzem jelentős bővítését.

A gép műszaki részletei továbbra is szigorúan titkosak. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a bejelentés lényegesen visszafogottabb keretek között zajlott az F-47-es Fehér Házban tartott, élőben közvetített eseményéhez képest.

A Boeing egyébként ugyanezen a napon egy külön, mintegy 16,7 millió dolláros megállapodást is kötött a Super Hornet és a Growler gyártósorának végleges leállításához kapcsolódó feladatok támogatására.

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