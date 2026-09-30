Elismerte Trump saját menye: belebukhatnak a republikánusok az iráni háborúba, de így is megéri

A Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) korábbi társelnöke Harry Cole brit újságírónak nyilatkozva elmondta, hogy

apósa kifejezetten elégedetlen az iráni helyzet alakulásával, és azt kívánja, bárcsak gyorsabban zajlottak volna az események.

Lara Trump szerint Teherán szándékosan húzza az időt a novemberi félidős választásokig, mert abban bíznak, hogy ez előnyt biztosít számukra.

Mindent megtesznek, hogy ártsanak az elnöknek

- fogalmazott. Az amerikai elnök menye szerint az iráni konfliktus "akár a félidős választásokba is kerülhet" Trumpnak, de továbbra is azt gondolja, hogy apósa a valaha volt egyik legjobb elnökként fog bevonulni az amerikai történelembe.

Maszúd Pezeskián iráni elnök az ENSZ múlt heti közgyűlésén azt mondta,

nem akarjuk, hogy ez elhúzódjon a félidős választásokig.

Cole rákérdezett, hogy a háború megérné-e mindkét törvényhozási kamara elvesztését a demokratákkal szemben. Lara Trump igennel felelt.

Ha Irán atomfegyverhez jut, nem számít, ki irányítja a képviselőházat, és az sem számít, kinek van többsége a szenátusban. Ez olyan ijesztő hellyé tenné a világot, ahonnan már nincs visszaút.

Lara Trump ugyanakkor elismerte, az amerikaiak földrajzilag "nagyon távolinak érzik" Iránt, ezért a republikánus politikusoknak és a fehér házi tisztviselőknek többet kellene beszélniük a háború tétjének nagyságáról.

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