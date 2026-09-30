Erőszakos lázadókat ereszt szomszédjára az atomhatalom? – Több tucat fegyverest öltek meg

Pakisztánból beszivárgó 41 fegyveres lázadót megölt az afgán hadsereg a keleti Núrisztán tartományban lévő Kamdes régióban, további 62-t pedig foglyul ejtett - közölte szerdán a kabuli védelmi minisztérium.

A fegyveresek – akik közül többen az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjai – "pakisztáni támogatással" hatoltak be Afganisztán területére. Ezért kedden bekérették az afgán külügyminisztériumba Pakisztán kabuli nagykövetségének ügyvivőjét, akinek tiltakozó jegyzéket adtak át amiatt, hogy

az afgán álláspont szerint Pakisztán toborzó- és kiképzőtáborokat tart fenn olyan fegyveresek számára, akiket aztán "felforgató" szándékkal küld át a határon.

Hozzátették, hogy "a védelmi minisztérium biztonsági és védelmi erői senkinek sem fogják megengedni az ország biztonságának aláásását; és ha ennek ellenére újabb támadás történik, akkor erőteljesebb válaszlépésre számíthatnak az elkövetők."

Pakisztáni részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás az afgán védelmi minisztérium állításaira.

A két ország között február végén kiújult ellenségeskedés hátterében az áll, hogy Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló terroristacsoport, a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) ellen, amely rendszeresen hajt végre merényleteket Pakisztánban.

Afganisztán tagadja ezt és azt hangoztatja: továbbra sem engedélyezi pakisztáni célpontok afgán területről való támadását; hozzátéve, hogy nincs köze a szomszédos ország belbiztonsági problémáihoz. A kabuli vezetés emellett azzal vádolja Pakisztánt, hogy olyan ellenséges harcosokat képez ki és küld át afgán területre, akik még a tálibok 2021-es afganisztáni hatalomátvétele előtt szolgáltak az afgán hadseregben.

Az ENSZ afganisztáni missziójának a múlt héten közzétett adatai szerint

az idén több mint 1100 afgán civil halálát vagy sebesülését okozta a két ország határövezetében dúló fegyveres erőszak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images