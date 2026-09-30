Európa keleti fele továbbra is szív- és érrendszeri halálozási gócpont

Európában továbbra is a keringési rendszer betegségei jelentik az egyik legsúlyosabb haláloki csoportot: 2023-ban csaknem minden harmadik uniós haláleset ehhez volt köthető. Az Eurostat friss régiós adatai szerint a probléma különösen a kontinens keleti felében látványos: a legrosszabb helyzetű térségek élmezőnyét évek óta bolgár és román régiók uralják, miközben Magyarországon is közel minden második haláleset mögött szív- és érrendszeri betegség áll.

Az Európai Unióban 2023-ban 1,6 millió halálesetet okoztak a keringési rendszer betegségei, ami az összes halálozás 32,5 százalékát jelentette az Eurostat szerint. Ebbe a betegségcsoportba tartoznak többek között az ischaemiás szívbetegségek, a magas vérnyomáshoz kapcsolódó betegségek és az agyérbetegségek is. Vagyis nem egy szűk haláloki kategóriáról van szó, hanem arról a betegségcsoportról, amely Európa-szerte az egyik legfontosabb oka az idő előtti és időskori halálozásnak.

Az uniós átlag jelentős regionális különbségeket takar. Az Eurostat 2023-as adatai alapján 25 olyan NUTS 2-es régió volt az EU-ban, ahol a keringési rendszer betegségei az összes halálozás legalább felét adták.

Ebbe a körbe bekerült mind a hat bolgár régió, mind a nyolc román régió, hat magyar régió, Litvánia mindkét régiója, Lettország, valamint két szlovák régió is.

A legmagasabb értéket a bolgár Yuzhen tsentralen régióban mérték, ahol a keringési betegségek aránya 67,3 százalék volt, ezt követte a szintén bolgár Yugoiztochen 66,4 százalékkal. Romániában Sud-Vest Oltenia emelkedett ki 63,8 százalékos aránnyal.

Keringési rendszer betegségei miatti halálozások, 2023, az összes halálozás %-ában, NUTS 2 régiók szerint

A kép nemcsak egyetlen évben ilyen. Portfolio-számítás szerint az Eurostat régiós adatai alapján a vizsgált években

2011 óta a tíz legmagasabb régiós arányt minden évben kizárólag bolgár és román régiók adták.

A 2018–2021 közötti éveket ebben az összehasonlításban nem vettük figyelembe, mert az adott Eurostat-adatsorban nem állt rendelkezésre teljes körűen az arányszámításhoz szükséges adat. A Top10 összetétele minden vizsgált évben ugyanazt a mintázatot mutatta: hat bolgár és négy román régió szerepelt az élmezőnyben. Ez arra utal, hogy nem egyszeri kilengésről, hanem tartós kelet-európai halálozási mintázatról van szó.

A skála másik végén főként nyugat- és észak-európai régiók találhatók. Az Eurostat közlése szerint 2023-ban öt olyan régió volt az EU-ban, ahol a keringési betegségek aránya nem érte el a 20 százalékot az összes halálozáson belül; mind az öt Franciaországban található. Alacsony értékeket mértek valamennyi dán régióban és több holland régióban is. Ez a különbség erős kelet–nyugati törésvonalat jelez az európai halálozási szerkezetben.

Magyarország az Eurostat regionális összehasonlításában nem a legrosszabb helyzetű országok között van, de egyértelműen az uniós átlagnál kedvezőtlenebb képet mutató térséghez tartozik.

A 2023-as Eurostat-adatok alapján a nyolc magyar NUTS 2 régióból hatban a keringési rendszer betegségei adták az összes halálozás legalább felét. Ez azt jelenti, hogy a magyar régiók többsége abba a szűk európai csoportba tartozott, ahol a szív- és érrendszeri betegségek súlya különösen magas volt a halálozási szerkezeten belül.

A hazai országos trendet ugyanakkor nem az Eurostat régiós rátáiból, hanem a KSH abszolút halálozási adataiból érdemes vizsgálni. A KSH fő haláloki csoportokra vonatkozó adatsora alapján Magyarországon hosszabb távon csökkent a keringési rendszer betegségeinek aránya az összes halálozáson belül, de a szint továbbra is rendkívül magas.

A Portfolio számítása szerint a mutató az 1990-es évek elején még 52 százalék felett volt, 2025-ben pedig 47 százalék körül alakult. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon még ma is közel minden második haláleset a keringési rendszer betegségeihez kapcsolódik.

A magyar idősorban különösen látványos a 2021-es visszaesés, ezt azonban nem szabad egyszerű egészségügyi javulásként értelmezni. A Covid-járvány éveiben nemcsak az egyes halálokok száma, hanem az összes halálozás szerkezete is jelentősen megváltozott. A Covid-halálozás megjelenése önmagában is csökkenthette más nagy haláloki csoportok, így a keringési betegségek arányát az összes haláleseten belül. A 2022–2023-as visszapattanás ezért inkább a haláloki szerkezet részleges visszarendeződéseként értelmezhető, nem pedig a szív- és érrendszeri egészségi állapot hirtelen romlásaként.

A kelet-európai többlet mögött több, egymást erősítő tényező állhat. A keringési betegségek kockázatát érdemben befolyásolja a magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az étrend, a fizikai inaktivitás, valamint a megelőzés és a korai felismerés hatékonysága. Ezekben a tényezőkben Európa keleti fele régóta kedvezőtlenebb képet mutat, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a szív- és érrendszeri betegségek nagyobb súllyal jelennek meg a halálozási statisztikákban.

Az Eurostat friss adatai ezért nem pusztán azt mutatják, hogy a keringési rendszer betegségei továbbra is jelentős haláloki csoportot alkotnak Európában. Ennél erősebb üzenetük van: az EU-n belül tartós területi törésvonal látszik, amelyben

Bulgária és Románia régiói messze a legkedvezőtlenebb helyzetűek, de Magyarország is a sérülékenyebb térséghez tartozik.

A hazai KSH-adatok alapján ugyan hosszú távon mérséklődött a keringési betegségek aránya az összes halálozáson belül, a szint még mindig olyan magas, hogy a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, korai felismerése és kezelése továbbra is az egyik legfontosabb népegészségügyi feladat Magyarországon.

Módszertani megjegyzés:

Az Eurostat régiós összehasonlítása NUTS 2-es régiókra vonatkozó, standardizált halálozási rátákon és az ezekből képzett arányokon alapul. A magyar országos idősorhoz a KSH abszolút halálozási adatait használtuk: a „keringési rendszer betegségei” főcsoportba tartozó halálesetek számát vetettük össze az összes halálozással. Ez a magyar mutató nem lakosságarányos és nem korösszetételre standardizált halálozási ráta, hanem az összes haláleseten belüli részarány.

Címlapkép forrása: Europa Press 2021 via Getty Images