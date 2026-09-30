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Gépeltérítők miatt riasztották az izraeli gépeket, aztán kiderült, hogy csak a pilóták verekedtek össze
Globál

Gépeltérítők miatt riasztották az izraeli gépeket, aztán kiderült, hogy csak a pilóták verekedtek össze

Portfolio
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Szaúd-Arábiába kellett átirányítani a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatát, miután a pilótafülkében erőszakos összetűzés tört ki a két pilóta között - közölte a CNN.

A repülési adatok szerint a gép mindössze két perc alatt csaknem 5300 métert (17 400 lábat) vesztett a magasságából, így 10 300 méterről körülbelül 5000 méterre zuhant. Röviddel ezt követően, helyi idő szerint hajnali fél kettőkor vészjelzést adtak le a fedélzetről.

Az izraeli hatóságok elsőre a legrosszabb forgatókönyvre, azaz egy gépeltérítésre számítottak, azonnal összeült a biztonsági tanács, soraiban Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Jiszráel Kac védelmi miniszterrel.

Már a magasban jártak az izraeli vadászgépek, amikor kiderült, nem terrortámadásról van szó, összeverekedtek a pilóták.

A repülőgép végül Szaúd-Arábiában hajtotta végre a kényszerleszállást. A Flydubai egyelőre nem reagált a CNN megkeresésére, az ügy részleteinek tisztázása még zajlik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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