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Hajszálon múlt a tragédia a 180 utast szállító gépen: a késelő másodpilóta a földnek akarta vezetni a repülőt
Globál

Hajszálon múlt a tragédia a 180 utast szállító gépen: a késelő másodpilóta a földnek akarta vezetni a repülőt

Portfolio
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MTI
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A Dubajból Tel-Avivba tartó Flydubai-járat másodpilótája megpróbálta a földnek irányítani a repülőgépet, miután megkéselte a kapitányt - jelentette be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerdán.

Netanjahu elmondása szerint

Az utasok lefogták a támadót, a személyzet többi tagja pedig biztonságosan letette a gépet Szaúd-Arábiában.

Netanjahu "rendkívül súlyos biztonsági incidensnek" nevezte a történteket. Az egyik pilóta "megkéselte a társát, és feltehetően megpróbálta a rajta tartózkodókkal együtt a repülőgép lezuhanását okozni" - jelentette ki. A kormányfő hozzátette, hogy

a pilótát, aki szúrt, letartóztatták, és jelenleg kihallgatják a szaúdi hatóságok,

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valamint közölte: arra utasította a biztonsági szerveket, hogy "készüljenek fel további lehetséges fenyegetésekre".

Az erőszakos pilóta vélt indítékáról óvatosan fogalmazó Netanjahuval ellentétben Jiszráél Kac védelmi miniszter kijelentette, hogy

dzsihadista terrortámadási kísérletről

van szó.

A Flydubai közleménye szerint

egyelőre nem világos, hogy mi váltotta ki az összetűzést a pilóták között, aminek a végén a másodpilóta késsel támadt a kapitányra.

Mindketten megsebesültek, majd utasoknak sikerült bejutniuk a pilótafülképe és lefogni a támadót, egy utasnak pedig, aki pilóta, sikerült stabilizálnia a süllyedő gépet, és Tabúkban leszállni vele.

Szaúd-Arábia közben elutasította Izrael azon kérését, hogy katonai gépekkel szállíthassa haza a Flydubai szerdán kényszerleszállást végrehajtó járatának izraeli utasait – közölte a Reuters hírügynökséggel két biztonsági forrás.

Izrael katonai szállítógépekkel, köztük Super Hercules típusú repülők indításával készült az izraeli állampolgárok hazaszállítására, ám Szaúd-Arábia – amellyel Izraelnek nincsenek diplomáciai kapcsolatai – elutasította a megkeresést. A szaúdi kormányzati sajtóiroda egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A légitársaság tájékoztatása szerint az utasok végül a Flydubai saját mentesítő járataival folytathatják útjukat. A Times of Israel szerint

a mentesítő járat pár perce landolt Tel-Avivban.

Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkolló jelenetekről számoltak be a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát megkéselték.

A feleségem éppen akkor a pilótafülke közelében állt, mert az egyik lányunk a mosdóban volt. Hirtelen kiabálást hallott a pilótafülkéből, szólt egy tartalék pilótának, hogy gyorsan menjen be a pilótafülkébe, és nézze meg, mi történt

- mesélte az MTI tudósítása szerint a járat egyik utasa, Cvika Manesz.

"Én és még két izraeli férfi bementünk a pilótafülkébe, és ártalmatlanná tettük a terroristát. Hatalmas csoda volt. A repülőgép már szabadesésbe kezdett, de sikerült stabilizálni. A gépen tartózkodó orvos ellátta a sérült pilótát, akit kórházba szállítottak" - tette hozzá.

"Egy anya, aki a lánya mellett várakozott a mosdónál, meglátta, mi történik a pilótafülkében, és rémületében sikoltozni kezdett. Három-öt srác berontott a pilótafülkébe, ártalmatlanná tették a terroristát, és elkezdték ellátni a sérültet" - mesélte a történtekről a Dalia Spiegel nevű utas a Haárec című újságnak.

Egy Adam nevű utas úgy emlékezett, hogy felszólították az utasokat, hogy gyűrjék le a pilótát. "Néhány izraeli srác felugrott" - mondta, hozzátéve, hogy a repülőgép légiutas-kísérői nem működtek megfelelően. "De miután az izraeli srácok átvették az irányítást, sikerült stabilizálniuk a repülőgépet." Szerinte

három-négy ember 180 embert mentett meg.

Izraelben géprablástól tartottak, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, amely gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez. A katonai rádió jelentése szerint azonban a pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, és az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot.

A két pilóta vitája verekedéssé fajult, és percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt tartott. A Reuters azt írja,

az izraeli miniszterelnök arra utasította a hatóságokat, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket mind az izraeli, mind a nem izraeli légitársaságok járatain.

A Flydubai légitársaság járata az Egyesült Arab Emírségekből a Ben-Gurion repülőtérre tartott, fedélzetén 174 utassal, köztük 27 gyermekkel. A repülőgép jelentősen csökkentette repülési magasságát, mielőtt Jordánia közelébe ért, és visszafordult Szaúd-Arábia irányába - idézte fel az MTI.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/-

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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