Hajszálon múlt a tragédia a 180 utast szállító gépen: a késelő másodpilóta a földnek akarta vezetni a repülőt

Netanjahu elmondása szerint
Az utasok lefogták a támadót, a személyzet többi tagja pedig biztonságosan letette a gépet Szaúd-Arábiában.
Netanjahu "rendkívül súlyos biztonsági incidensnek" nevezte a történteket. Az egyik pilóta "megkéselte a társát, és feltehetően megpróbálta a rajta tartózkodókkal együtt a repülőgép lezuhanását okozni" - jelentette ki. A kormányfő hozzátette, hogy
a pilótát, aki szúrt, letartóztatták, és jelenleg kihallgatják a szaúdi hatóságok,
valamint közölte: arra utasította a biztonsági szerveket, hogy "készüljenek fel további lehetséges fenyegetésekre".
Az erőszakos pilóta vélt indítékáról óvatosan fogalmazó Netanjahuval ellentétben Jiszráél Kac védelmi miniszter kijelentette, hogy
dzsihadista terrortámadási kísérletről
van szó.
A Flydubai közleménye szerint
egyelőre nem világos, hogy mi váltotta ki az összetűzést a pilóták között, aminek a végén a másodpilóta késsel támadt a kapitányra.
Mindketten megsebesültek, majd utasoknak sikerült bejutniuk a pilótafülképe és lefogni a támadót, egy utasnak pedig, aki pilóta, sikerült stabilizálnia a süllyedő gépet, és Tabúkban leszállni vele.
Szaúd-Arábia közben elutasította Izrael azon kérését, hogy katonai gépekkel szállíthassa haza a Flydubai szerdán kényszerleszállást végrehajtó járatának izraeli utasait – közölte a Reuters hírügynökséggel két biztonsági forrás.
Izrael katonai szállítógépekkel, köztük Super Hercules típusú repülők indításával készült az izraeli állampolgárok hazaszállítására, ám Szaúd-Arábia – amellyel Izraelnek nincsenek diplomáciai kapcsolatai – elutasította a megkeresést. A szaúdi kormányzati sajtóiroda egyelőre nem reagált a megkeresésre.
A légitársaság tájékoztatása szerint az utasok végül a Flydubai saját mentesítő járataival folytathatják útjukat. A Times of Israel szerint
a mentesítő járat pár perce landolt Tel-Avivban.
Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkolló jelenetekről számoltak be a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát megkéselték.
A feleségem éppen akkor a pilótafülke közelében állt, mert az egyik lányunk a mosdóban volt. Hirtelen kiabálást hallott a pilótafülkéből, szólt egy tartalék pilótának, hogy gyorsan menjen be a pilótafülkébe, és nézze meg, mi történt
- mesélte az MTI tudósítása szerint a járat egyik utasa, Cvika Manesz.
"Én és még két izraeli férfi bementünk a pilótafülkébe, és ártalmatlanná tettük a terroristát. Hatalmas csoda volt. A repülőgép már szabadesésbe kezdett, de sikerült stabilizálni. A gépen tartózkodó orvos ellátta a sérült pilótát, akit kórházba szállítottak" - tette hozzá.
"Egy anya, aki a lánya mellett várakozott a mosdónál, meglátta, mi történik a pilótafülkében, és rémületében sikoltozni kezdett. Három-öt srác berontott a pilótafülkébe, ártalmatlanná tették a terroristát, és elkezdték ellátni a sérültet" - mesélte a történtekről a Dalia Spiegel nevű utas a Haárec című újságnak.
Egy Adam nevű utas úgy emlékezett, hogy felszólították az utasokat, hogy gyűrjék le a pilótát. "Néhány izraeli srác felugrott" - mondta, hozzátéve, hogy a repülőgép légiutas-kísérői nem működtek megfelelően. "De miután az izraeli srácok átvették az irányítást, sikerült stabilizálniuk a repülőgépet." Szerinte
három-négy ember 180 embert mentett meg.
Izraelben géprablástól tartottak, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, amely gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez. A katonai rádió jelentése szerint azonban a pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, és az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot.
A két pilóta vitája verekedéssé fajult, és percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt tartott. A Reuters azt írja,
az izraeli miniszterelnök arra utasította a hatóságokat, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket mind az izraeli, mind a nem izraeli légitársaságok járatain.
A Flydubai légitársaság járata az Egyesült Arab Emírségekből a Ben-Gurion repülőtérre tartott, fedélzetén 174 utassal, köztük 27 gyermekkel. A repülőgép jelentősen csökkentette repülési magasságát, mielőtt Jordánia közelébe ért, és visszafordult Szaúd-Arábia irányába - idézte fel az MTI.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/-
Illegális fúrt kutak miatt került veszélybe Európa egyik éléskamrája
A rendőrség már keményen fellép.
Hajszálon múlt a tragédia a 180 utast szállító gépen: a késelő másodpilóta a földnek akarta vezetni a repülőt
Pár utas fogta le a támadót.
A Covid óta megváltozott a kávézás, de kinek éri meg még a kapszulás kávé – Interjú a Nespresso-vezérrel
Flesch Gáborral, a Nespresso magyarországi üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Óriási dugók nehezítik a közlekedést
Van, ahol 10 kilométeres volt a torlódás.
Durva üzenetet kapott a NATO: atomtámadással fenyeget Moszkva – Nem hagyták szó nélkül
A NATO felelőtlennek nevezte az orosz retorikát.
Hatalmas bajban van a legnagyobb horvát üzletlánc
Csődbe is mehetnek.
Esett a Mol és az OTP
Velük együtt a magyar tőzsde is.
Vizsgálatot indított az amerikai hatóság, miután magától kezdett hackelni a mesterséges intelligencia
Erősödnek a félelmek, hogy az ellenőrizetlenül működő AI-ágensek kárt okozhat az embereknek.
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.