Kimondta az európai hatalom vezetője: az iszlamista rezsimnek köze volt a terrorgyanús akcióhoz

Erős jelek utalnak arra, hogy Iránnak köze volt a hétvégi fairfordi eseményekhez

- mondta Burnham a BBC-nek, részleteket azonban nem árult el.

Teherán határozottan cáfolta, hogy bármilyen köze lenne az ügyhöz.

Burnham azután nyilatkozott, hogy kiderült: az öt férfi közül az egyik tárcsázta a segélyhívót, mielőtt letartóztatták volna őket.

Az öt, 23 és 25 év közötti brit állampolgárt vasárnap hajnalban fogták el, miután egy helyi farmer részéről bejelentés érkezett három gyanús járműről a bázistól közvetlenül keletre fekvő Whelford faluban.

A furgonokban benzint találtak, robbanószerkezetet azonban nem.

A gyanúsítottak londoni lakosok, az otthonaikban végzett házkutatásokat már lezárták a hatóságok.

A gyanúsítottak óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését bírálta Donald Trump amerikai elnök.

Meglepett, hogy elengedték őket. Én nem tettem volna

- fogalmazott Trump hétfőn a Fehér Házban. Burnham ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a szabadlábra helyezés a lehető legszigorúbb feltételekhez kötött, és a brit hatóságok a legszorosabb ellenőrzés alatt tartják az ügyet.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén hétfőn úgy nyilatkozott a Fox News csatornának, hogy az incidens mögött

egyértelműen egy idegen hatalom keze áll,

valamint emlékeztetett arra, hogy Irán "nyíltan fenyegetőzött amerikai érdekeltségek elleni globális támadásokkal". Burnham megerősítette, hogy a brit kormány egész héten egyeztetett az amerikai partnerekkel az ügy kezeléséről.

Az RAF Fairford évtizedek óta az amerikai légierő előretolt bázisaként szolgál.

Az elmúlt hónapokban amerikai bombázók innen indultak közel-keleti bevetésekre, miután London jóváhagyta Washington kérését a támaszpont használatára az Irán elleni, védelmi jellegűnek nevezett csapásokhoz. Irán júliusban kijelentette, hogy bármely, az iráni terület elleni agresszióhoz használt bázis legitim célpontnak számít.

A londoni iráni nagykövetség ugyanakkor "kategorikusan elutasítja és határozottan elítéli" az Iránt az incidenssel hírbe hozó "alaptalan és rosszindulatú spekulációkat".

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