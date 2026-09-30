Oroszország számára potenciális katonai célpontoknak minősülnek az európai országokban működő, Ukrajna számára fegyvereket gyártó üzemek
- mondta a moszkvai külügyi tárca szóvivője. Hozzátette: "nem szabad azt feltételezni, hogy az ukrán területen kívül azok a hadiipari üzemek, amelyek a kijevi rezsim számára gyártanak fegyvereket, biztonságban lennének."
Aki így gondolja, az téved
- szögezte le Zaharova.
Hangsúlyozta, hogy a fegyverek gyártása európai üzemekben Ukrajna számára mindössze a konfliktus rendezésének elhúzódását, "nem pedig felgyorsítását vonja maga után, ahogy azt egyes erők Európában gondolják vagy beszélnek róla".
Az európai országok közvetlenül is részt vesznek az ukrajnai konfliktusban, nem pusztán segítenek Ukrajnának. Ők már teljesen bevonódtak azzal, hogy fegyvergyártó üzemeket nyitnak és közös vállatokat hoznak létre az ukrán hadiipari ágazattal
- húzta alá az orosz diplomata arra reagálva, hogy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes bejelentette: Varsó javaslatot tett Washingtonnak Patriot légvédelmi rakéták gyártására közösen Kijevvel egy "biztonságos helyen".
Zaharova szerint nem nevezhető a párbeszéd helyreállítására irányuló törekvésnek a Johann Wadephul német külügyminiszter által kezdeményezett találkozó orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval az ENSZ-közgyűlés ülésszakán.
"Wadephul német külügyminiszter, aki találkozót kezdeményezett (Lavrovval) az ENSZ-közgyűlés ülésszakán, a véleménycsere helyett inkább Oroszország-ellenes vádakat sorolt fel, amelyek egyébként is jól ismertek, mivel a német vezetés rendszeresen hangoztatja őket. A miniszteri szintű találkozó valóban az első volt négy és fél év óta."
Nincs semmi alapja annak, hogy ezt a konstruktív, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd helyreállítására irányuló készség megnyilvánulásának tekintsük
- húzta alá Zaharova.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb bejelentéseinek arról, hogy kész egy esetleges tűzszünetre, szerinte semmi közük a békére való törekvéshez, mindössze azt szolgálják, hogy "időt nyerjen és folytathassa a terrort" az oroszországi civil infrastruktúra ellen - mondta.
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