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Komoly erősítést kap az amerikai flotta: elhagyta a hajógyárat a legújabb szuperhordozó
Globál

Komoly erősítést kap az amerikai flotta: elhagyta a hajógyárat a legújabb szuperhordozó

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Az amerikai haditengerészet előzetes átvétellel átvette a USS John F. Kennedy (CVN 79) repülőgép-hordozót, így a Gerald R. Ford osztály második egysége belépett a hivatalos átadást megelőző utolsó szakaszba - tudósított az Army Recognition.

A HII hajóépítő vállalat szeptember 29-én jelentette be, hogy a hordozó teljesítette az előzetes átvétel feltételeit, majd elhagyta a Newport News-i hajógyárat, és a norfolki haditengerészeti támaszpontra hajózott. Az előzetes átvétellel az amerikai haditengerészet már a formális átadás előtt hozzáférést kap a hajóhoz a tengeri próbák, a rendszertesztek és a legénységi kiképzés lebonyolításához. A hivatalos átadás 2027 tavaszára várható, addig további építési munkálatokra, tesztelésre, tanúsításra és a személyzet felkészítésére van szükség ahhoz, hogy a CVN 79 elérje a hadműveleti készenlétet.

A mérföldkő előzménye, hogy a Kennedy augusztus 15-én sikeresen teljesítette az átvételi próbákat egy négynapos, atlanti-óceáni tesztsorozat során. A haditengerészet közlése szerint a hajó ekkor mintegy 98 százalékos készültségi állapotban volt, a próbák pedig igazolták, hogy a hordozó megfelel a szerződéses követelményeknek, legénysége pedig felkészült a biztonságos tengeri műveletek végrehajtására.

A fejlemény azért is kiemelten fontos, mert az osztály első egysége, a USS Gerald R. Ford (CVN 78) rendkívül intenzív szolgálatot teljesített. A hajó 326 napos bevetése során a Földközi-tengeren, a Karib-tengeren és a Vörös-tengeren is részt vett hadműveletekben, mielőtt 2026 júliusában megkezdte volna az első tervezett karbantartási időszakát. A Kennedy szolgálatba állásával a haditengerészet lényegesen nagyobb mozgásteret nyer, hiszen a Ford osztály nyújtotta képességeket már két hajó között rotálhatja a bevetések, a kiképzések és a karbantartások során, ahelyett hogy egyetlen hordozóra kellene támaszkodnia.

A Gerald R. Ford osztály a korábbi Nimitz osztályt leváltó, legújabb generációs atommeghajtású repülőgép-hordozó típus.

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Fő újítása nem a hordozott repülőgépek számának növelésében rejlik, hanem a felszállási és bevetési ütem fokozásában, a jelentősen megnövelt elektromos kapacitásban, a csökkentett létszámigényben, valamint a repülőgépek és a fegyverzet hatékonyabb hajón belüli mozgatásában. Ennek kulcselemei az áttervezett repülőfedélzet, az elektromágneses repülőgép-indító rendszer (EMALS), a fejlett fékezőrendszer (AAG) és a teljesen elektromos hajóarchitektúra.

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Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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