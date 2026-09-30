Komoly galibába került a Közel-Kelet vezető hatalma, és ebből erővel aligha fog kilábalni

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A hónap elején ismételten kirobbantak a harcok a Jemen nyugati harmadát ellenőrző húszi lázadók, a nemzetközileg elismert kormány, valamint a kormányt támogató Szaúd-Arábia között. A kezdeti szaúdi sikerek után a húszik ellentámadásba lendültek, ráadásul már a monarchia energetikai infrastruktúráját is elkezdték támadni. Minden jel arra utal, hogy Rijád nagyon rosszul matekozott, ebből a helyzetből erővel nem fognak tudni kilábalni.

A jemeni húszik (hivatalos nevükön Anszár-Allah) 2022-ben egy meglepően tartósnak bizonyuló tűzszünetet kötöttek a kormányerőkkel, illetve a szaúdiakkal, és az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanásáig relatíve csöndben is voltak. A harcok bedurvulására egészen szeptember elejéig kellett várni: bár a felek egymásra mutogatnak, valószínű, hogy Rijád gondolta úgy, hogy most jött el az ideális pillanat a vörös-tengeri hajóforgalmat veszélyeztető lázadók kifüstölésére.

A harcok kirobbanása előtt úgy tűnhetett, hogy az olajmonarchia rég nem látottan jó helyzetbe került, hiszen sikerült védelmi megállapodást kötnie az iszlám világ két legerősebb katonai hatalmával, Törökországgal és Pakisztánnal (utóbbi ráadásul az egyetlen iszlám atomhatalom). Ugyanakkor ha Rijádban azt hitték, hogy ez a megállapodás számottevő katonai segítségnyújtást is magában fog foglalni, minimum naivak voltak.

When viewing the Yemen map from a terrain profile, the war takes on a completely different face. Instead of cities being the most important node of warfare, it’s mountaintops, fortified desert plains and winding roads. pic.twitter.com/n1V5IcRhDK https://t.co/n1V5IcRhDK — The Cube (@war_cube) September 27, 2026

A szövetségesek kifarolnak

Bár röpködtek hírek arról, hogy Pakisztán esetleg hajlandó lesz szárazföldi csapatokat küldeni az Arab-félszigetre, villámgyorsan kiderült, hogy Iszlámábádban ez az opció valószínűleg fel sem merült. A dél-ázsiai ország hiába rendelkezik a régióban modernnek és elméletileg jól képzettnek számító haderővel, ENSZ-missziókon túl semmilyen tapasztalata nincs az expedíciós hadműveletekben, ráadásul a külföldre telepített katonák ellátása még akkor sem lenne olcsó mulatság, ha nem kéne a térséget kiválóan ismerő és kihasználó húszik által előidézett veszteségek pótlására is felkészülni.

Rijád a jelek szerint megpróbálkozott azzal is, hogy visszarángassa a húszikat korábban többször bombázó Egyesült Államokat a konfliktusba, Washington ugyanakkor egyfelől most éppen a precíziós csapásmérő fegyverek feltöltésével van elfoglalva, másfelől mostanra talán rájöttek arra is, hogy pénzkidobás a szakadárok bombázása. Nézzük meg, hogy pontosan miért is.

Rijád szövetségeseink hátraarcáról itt írtunk bővebben:

Levegőből nem lehet háborút nyerni

Első ránézésre könnyen gondolhatnánk, hogy a pusztító légicsapások gondolata egy szerény légvédelmi képességekkel rendelkező ellenfelet könnyen belekényszeríthet egy számára kellemetlen megállapodásba, vagy megadásba. A statisztika ugyanakkor azt mutatja, hogy kizárólag légierővel ezt nem nagyon lehet elérni. Az egyetlen gyakran emlegetett példa a NATO délszláv háborús bombázása, itt ugyanakkor ki kell emelni, hogy a katonai szövetség részéről a konfliktus végén egyértelmű hajlandóság mutatkozott a szárazföldi offenzívára is, végezetül ez, nem pedig a légicsapások tántorították el Szlobodan Milosevicset – aki egyébként bele is bukott a vereségbe.

De nézzünk más példákat: a II. világháborúban a németek porig bombázták Londont, a szövetségesek pedig hasonlóan tettek Németországgal és Japánnal, megadást pusztán légicsapásokkal egyik fél sem tudott kicsikarni (London lakosága az angliai csata során konkrétan emelkedett a vékezésben és kárelhárításban segíteni akaró beköltözők miatt). Napjainkban is hasonlót tapasztalunk éppen:

hiába bombázta Izrael és az Egyesült Államok Iránt, a perzsa állam nem adta meg magát.

Az igazság az, hogy az államok lakossága meglepően ellenálló a külső nyomással szemben, ha már megtörtént a baj, kifejezetten jól szokták viselni a háborús nehézségeket. A bombázások mellett érvelők gyakran szoktak azzal érvelni, hogy a hatalmas nyomás miatt egyszercsak a lakosság fogja megdönteni az államvezetést, erre azonban nem nagyon találunk példát a modern történelemben.

De legyünk most specifikusak, és beszéljünk arról, hogy miért teljesen értelmetlen a húszik bombázása, legalábbis egy nagyon komoly szárazföldi offenzíva nélkül.

Ökölszabály szerint légicsapásokkal több módon is megpróbálhatjuk elérni a győzelmet: a leggyakrabban alkalmazott eljárás az ellenség harcképességének megtörése a katonai célpontok támadásával (erre a Sivatagi Vihar nagyon jó példa, bár ott is szükség volt a szárazföldi csapatok bevetésére), emellett nagyon népszerű a haderőt is kiszolgáló, de alapvetően polgári infrastruktúra (mondjuk a közlekedési vagy energetikai infrastruktúra) szétlövése, ahogyan azt például az orosz-ukrán háborúban láthatjuk, illetve az úgynevezett lefejező csapások indítása, tehát az ellenség katonai és politikai vezetésének kiiktatása (ahogy az Iránnal történt). A polgári lakosság válogatás nélküli terrorbombázásáról most nem érdemes szót ejteni, soha nem volt hatékony megoldás, ráadásul indokolatlanul drága.

Most vessünk egy pillantást Jemen húszik irányította harmadára. A szeparatistáknak nem igazán vannak nehézfegyvereik, a katonai infrastruktúra „legzsírosabb” célpontjai a szétszórt, jól rejtett, nagyon nehezen megsemmisíthető rakéta- és drónindító állomások, nincsenek nagy erőművek, olajfinomítók, kiépített vasúti hálózat, vagy komolyabb sztrádák. A húszi harcosok általában nem katonai barakkokban tömörülnek, és bár a mozgalomnak az al-húszi klán képében van vezetősége, a kabjala (lényegében a húszik íratlan törvényei) értelmében erősen preferálják a decentralizált, törzseken alapuló működést.

Rijád tehát abban a kellemetlen helyzetben van, hogy hiába rendelkezik jól felszerelt légierővel, nem egy konvencionális légi hadjáratot kell megvívnia:

hegyek-völgyek közé rejtett, mélyen a sziklába ásott depókból kicipelt rakétaindítókra adogat le kapáslövéseket, láthatóan kevés eredménnyel, miközben a szeparatistáknak megadatik a lehetőség arra, hogy filléres fegyverekkel valóban komoly célpontokat támadjanak.

Saudi Arabia’s key East-West Pipeline hit by drones could remain mostly offline for three to five weeks, tightening global supply as Houthi forces expand along Red Sea shipping routes.The pipeline may operate at reduced capacity, but officials could not say how much oil would… pic.twitter.com/rFiQUBAbgZ https://t.co/rFiQUBAbgZ — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

De van itt más baj is

Az tehát kijelenthető, hogy a húszikat szárazföldi offenzíva nélkül nem lehet legyőzni. Rijád legnagyobb gondját ugyanakkor az adja, hogy egy ilyen műveletre egyedül nulla, regionális szövetségesekkel csak simán kevés lehetősége van.

Rögtön az elején komoly gondot okoznak a terepviszonyok: köztudott, hogy hegyes, völgyes terepen egy konvencionális haderőként működő ellenféllel is minimum kellemetlen dolog háborúzni, a húszik viszont – függetlenül attól, hogy megfelelő helyzetben felvállalják a konvencionális „csatározást” – egy ilyen szituációban nem páncélos és gyalogosrohamokkal, hanem gerillahadviseléssel működnének. Ismerik a terepet, tudják hogyan kell ily módon harcolni.

Jemen topográfiája. A húszik által uralt nyugati hegyek bármelyik haderőnek nehéz terepet jelentenének. Carport via Wikimedia Commons

A helyzeten tovább ront, hogy a szaúdi – illetve általánosságban a legtöbb harmadik világbéli – reguláris hadsereg parancsnoki láncolata

konkrétan alkalmatlan arra, hogy más, nem hasonló vezetési elven működő ellenféllel szemben háborút nyerjen.

A nyugati fegyveres erőknél ideális esetben a magas rendfokozatú tisztek szakértelem útján kerülnek pozícióba, az arab államokban inkább kapcsolati tőke révén. Újabb gyomrost ad a történetnek a tiszti és altiszti kar közötti kapcsolat milyensége. A nyugati fegyveres erőknél az altisztek képezik a gerincet, a rendfokozatok mentén felfelé haladva bevett dolog hallgatni a ranglétrán lejjebb elhelyezkedő, de egy-egy adott szituációra jobban rálátó katonára.

Képzeljünk el egy ideálisan működő NATO-fegyveres erőt, és a szaúdi hadsereget, majd adjuk oda nekik ugyanazt a problémát: van előttük egy völgy, ahova be kéne hatolni. A tábornok mindkét esetben kiadja az utasítást az ország fővárosából, ahol hírszerzési jelentésekre hagyatkozik. A NATO-tagállam haderő völgy mellett kuksoló ezredese tiszteletteljesen jelent a tábornoknak, jelezvén, hogy a völgy két oldala tökéletesen alkalmas egy rajtaütésre, így okosabb lenne először felderíteni a terepet, mire a tábornok bólint, és így jár el, hiszen a rendfokozatban alatta elhelyezkedő tisztnek jobb a rálátása a helyzetre. A szaúdi ezredes ezzel szemben valószínűleg csak annyit mondana, hogy „parancs, értettem” és menne is be a völgybe halomra lövetni az embereit. A példa bármilyen komikusnak tűnik, sajna nagyon életszerű, a jemeni polgárháborúból kikerült harctéri felvételekből több konkrétan ilyen akciókat mutat be.

A parancsnoki lánc tehát Szaúd-Arábiában végtelenül rugalmatlan, sokkal inkább a társadalomban elfoglalt státuszt, mint a valós hozzáértést tükrözi.

Egy ezredes amolyan köznemesi pozíciót foglal el, kicsi eséllyel fogad el tanácsot egy felkapaszkodott hadnagytól.

Akkor mégis mi lesz?

Mivel Rijád levegőből nem fogja tudni térdre kényszeríteni a húszikat, egy szárazföldi invázióra pedig kevés esély mutatkozik, jó eséllyel egyetlen mód maradt a konfliktus lezárására, vagy legalábbis befagyasztására.

Jelen állás szerint a harcok sokkal jobban fájnak Rijádnak, mint a szeparatistáknak: míg a szaúdiak néhány rakétaindítót, valamint az azokat kezelő harcosokat lövik szét, addig a húszik az olajmonarchia energetikai infrastruktúráját támadják, ellehetetlenítik a hajóforgalmat a Vörös-tengeren, brutális bevételkiesést és károkat okozva ezzel Rijádnak. Bármilyen kellemetlen is lesz beismerni, a szaúdiaknak egy idő után rá kell jönnie, hogy egyszerűen túl nagyok a pénzbeli veszteségek, az eredmények pedig minimálisak. Mivel a húsziknak nincs területi követelése Szaúd-Arábiával szemben,

valószínűleg egyszerűbb lesz elfogadni az egyébként sokadik csúnya arcvesztést, és újra tárgyalóasztalhoz ülni a szeparatistákkal.

2022-ben ez a módszer várakozásokon felüli eredményeket hozott.

Címlapkép: a szaúdi légierő F-15-ös vadászbombázói. A címlapkép forrása: Ryan Olson/Bloomberg via Getty Images