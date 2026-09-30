Különös mozgolódás az amerikai bázison: évtizedek után újra repülhet a világ leggyorsabb gépe

A 844-es oldalszámú SR-71A (gyári száma: 61-7980) a teljes Blackbird flotta utolsó repülését hajtotta végre 1999. október 9-én az Edwards légibázison. A másnapra tervezett felszállást üzemanyag-szivárgás miatt törölték, ezt követően a NASA tartalékba helyezte a megmaradt SR-71-eseket, majd 2002-ben végleg leállította a programot. A gép azóta az Edwards bázison állt szabadtéri kiállítási tárgyként.

A műholdfelvételek és a helyszíni megfigyelések alapján a 844-es legkésőbb 2026. május 17-re eltűnt korábbi helyéről, miután a NASA egy hangárba szállíttatta átvizsgálásra.

A fizikai munkálatok így megelőzték Jared Isaacman NASA-főigazgató szeptemberi bejelentését, amelyben az ügynökség kísérleti repülőgép-flottájának újjáépítését vázolta fel.

A nyár folyamán a NASA több, a típuson korábban dolgozó mérnökkel is felvette a kapcsolatot. David Ash, a NASA különleges projektekért felelős igazgatója augusztusban kereste meg Mike Relját, a Blackbird egykori tesztmérnökét kifejezetten azzal a céllal, hogy működjön közre a 844-es újrareptetésében. Tim Conners korábbi tesztmérnököt és a típus több más szakértőjét szintén megkeresték, sokuknak állásajánlatot is tettek.

A csaknem 27 éve földön álló, 59 éves gép újrareptetése komoly műszaki kihívásokat jelent. A Mach 3 feletti tartós repülésre tervezett titánsárkány, a két Pratt & Whitney J58-as hajtómű és a speciális JP-7-es üzemanyag-rendszer állapotfelmérése alapvető feltétel ahhoz, hogy akár egy hajtóműindítás is szóba jöhessen. A 844-es helyzeti előnye ugyanakkor, hogy soha nem bontották szét, és nem szállították múzeumba, így teljes, érintetlen sárkányszerkezettel maradt azon a helyszínen, ahol utoljára üzemelt.

Az SR-71A kutatórepülőgépként Mach 3-as sebesség mellett egy óránál hosszabb repülési időre, 25 900 méter feletti magasságra és légi utántöltés nélkül 3219 kilométeres hatótávolságra volt képes. Normál felszállótömege meghaladta az 52 tonnát, amiből közel 30 tonnát az üzemanyag tett ki. Ha a NASA a műszaki vizsgálatok alapján megvalósíthatónak ítéli az újrareptetést, a 844-es a nagy sebességű légköri kutatások egyedülálló platformjává válhat.

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