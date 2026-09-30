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Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
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Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Portfolio
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Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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Orosz jelentés a Kijev elleni támadásról

Az orosz védelmi minisztérium jelentést adott ki: állításuk szerint egy "kommunikációs központot" támadtak Kijevben.

Emellett támadást intéztek Izmail kikötője ellen is, a Fekete-tenger partján.

(TASZSZ)

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Ukrán jelentés

188 drónt és több rakétát lőtt ki Ukrajnára az orosz haderő az éjjel folyamán, a légvédelmi erők 155 drónt és öt rakétát fogtak el.

(UNN)

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Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret

Átmenetileg leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt - közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).

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Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret
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Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik

A CIA igazgatója, John Ratcliffe arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy ha folytatják a háborút, Oroszország gazdasága olyan összeomlást szenvedhet, mint amely a Szovjetunió végét is elhozta.

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Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik
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Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el

Az Egyesült Államok szeptember 29-én szankciókat léptetett életbe az iráni fegyverbeszerzésekben érintett magánszemélyekkel és szervezetekkel – köztük két orosz vállalattal – szemben, számolt be a Kyiv Independent.

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Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el
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Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg

Területvédelmi drónelhárító egységekbe terelné a „D” egészségügyi kategóriájú, vagyis visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő önkénteseket Jevgenyij Poddubnyij orosz politikus – erről a TASZSZ számolt be.

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Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg
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Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros

Az éjjel és ma hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, Ukrajna fővárosát, a településen számos épület oltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.

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Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros
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Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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