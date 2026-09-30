Orosz jelentés a Kijev elleni támadásról
Az orosz védelmi minisztérium jelentést adott ki: állításuk szerint egy "kommunikációs központot" támadtak Kijevben.
Emellett támadást intéztek Izmail kikötője ellen is, a Fekete-tenger partján.
(TASZSZ)
Ukrán jelentés
188 drónt és több rakétát lőtt ki Ukrajnára az orosz haderő az éjjel folyamán, a légvédelmi erők 155 drónt és öt rakétát fogtak el.
(UNN)
Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret
Átmenetileg leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt - közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).
Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik
A CIA igazgatója, John Ratcliffe arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy ha folytatják a háborút, Oroszország gazdasága olyan összeomlást szenvedhet, mint amely a Szovjetunió végét is elhozta.
Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el
Az Egyesült Államok szeptember 29-én szankciókat léptetett életbe az iráni fegyverbeszerzésekben érintett magánszemélyekkel és szervezetekkel – köztük két orosz vállalattal – szemben, számolt be a Kyiv Independent.
Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg
Területvédelmi drónelhárító egységekbe terelné a „D” egészségügyi kategóriájú, vagyis visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő önkénteseket Jevgenyij Poddubnyij orosz politikus – erről a TASZSZ számolt be.
Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros
Az éjjel és ma hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, Ukrajna fővárosát, a településen számos épület oltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.
Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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