Magyarország szomszédjában kért menedékjogot az Északi Áramlat robbantója

Zsuravlov ügyvédje, Mikola Katerincsuk az ukrán médiának elmondta, védence

azzal indokolta a kérelem benyújtását, hogy Németországban nem számíthatna tisztességes eljárásra.

A német szövetségi ügyészség még tavaly augusztusban jelentette be, hogy Zsuravlovot Horvátországban őrizetbe vették az Északi Áramlat megrongálásával kapcsolatban. Az ukrán férfi korábban kétszer is sikeresen elkerülte a letartóztatást és a kiadatást.

Szeptemberben egy horvát bíróság már engedélyezte a gyanúsított kiadatását Németországnak, a menedékjogi kérelem azonban újabb jogi fordulatot hozhat az ügyben.

Sajtóhírek szerint Zsuravlovot egy hollywoodi film forgatásán tartóztatták le Horvátországban. A 'Kígyó-sziget' című produkció éppen a szabotázsról szól. Az ügy másik gyanúsítottja, az ukrán Szerhij Kuznyecov, akit tavaly nyáron olaszországi nyaralása alatt fogtak el, már Németországban van letartóztatásban.

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