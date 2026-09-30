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Magyarország szomszédjában kért menedékjogot az Északi Áramlat robbantója
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Magyarország szomszédjában kért menedékjogot az Északi Áramlat robbantója

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Politikai menedékjogot kért Horvátországban az Északi Áramlat gázvezeték elleni szabotázsakcióval gyanúsított ukrán állampolgár, Volodimir Zsuravlov, hogy elkerülje a Németországnak történő kiadatást - közölte az Ukrajinszka Pravda.

Zsuravlov ügyvédje, Mikola Katerincsuk az ukrán médiának elmondta, védence

azzal indokolta a kérelem benyújtását, hogy Németországban nem számíthatna tisztességes eljárásra.

A német szövetségi ügyészség még tavaly augusztusban jelentette be, hogy Zsuravlovot Horvátországban őrizetbe vették az Északi Áramlat megrongálásával kapcsolatban. Az ukrán férfi korábban kétszer is sikeresen elkerülte a letartóztatást és a kiadatást.

Szeptemberben egy horvát bíróság már engedélyezte a gyanúsított kiadatását Németországnak, a menedékjogi kérelem azonban újabb jogi fordulatot hozhat az ügyben.

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Sajtóhírek szerint Zsuravlovot egy hollywoodi film forgatásán tartóztatták le Horvátországban. A 'Kígyó-sziget' című produkció éppen a szabotázsról szól. Az ügy másik gyanúsítottja, az ukrán Szerhij Kuznyecov, akit tavaly nyáron olaszországi nyaralása alatt fogtak el, már Németországban van letartóztatásban.

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Címlapkép forrása: Swedish Coast Guard via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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