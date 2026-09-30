Megszólalt a titkosszolgálat vezetője: szintet lépett az orosz fenyegetés

Oroszország fokozza az európai fegyvergyártó vállalatok elleni "módszeres" szabotázsakcióit és kibertámadásait - jelentette ki szerdán Margo Palloson, az észt belbiztonsági szolgálat vezetője.

Oroszország cselekményei Európa-szerte egyértelműen módszeresnek tekinthetők

- jelentette ki Palloson az ETV közszolgálati televíziónak.

Már nem szimbolikus célpontokon van a hangsúly, hanem a hadiipari vállalatokon, hogy megakadályozzák ezzel a katonai segélyeket Ukrajnának

- mondta.

Palloson szerint az észt hírszerzés az utóbbi években már jelentős számú orosz szabotázskísérletet, illetve támadást hárított el.

Arra a kérdésre, hogy megnövekedett-e a támadások száma, a belbiztonsági szolgálat vezetője azt felelte, hogy ezek szintje az utóbbi három évben változatlanul magas maradt.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a fenyegetettségi szint megnövekedett a robbanószerekkel elkövetett olyan incidensek nyomán, mint amilyen a lipcsei repülőtéren is történt.

Észtország kedden hivatalosan is Oroszországot vádolta a Milrem Robotics védelmiipari cégnél történt gyújtogatással.

A cég távvezérelt katonai eszközöket gyárt Ukrajna számára 2022 óta. Oroszország visszautasította Tallinn gyanúsítgatását.

Melegen ajánljuk a védelmiipari vállalatoknak, különösen pedig azoknak, amelyek Ukrajnának is szállítanak, hogy erősítsék meg kibervédelmüket

- húzta alá Palloson hozzátéve, hogy az észt védelmi ágazat cégei támadások célpontjaivá lettek.

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