13°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik
Globál

Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A CIA igazgatója, John Ratcliffe arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy ha folytatják a háborút, Oroszország gazdasága olyan összeomlást szenvedhet, mint amely a Szovjetunió végét is elhozta.

A német Frankfurter Allgemeine Zeitung egy magas rangú diplomatára hivatkozva számol be a hírről.

A forrás szerint Ratcliffe azért utazott Moszkvába, hogy elmondja az oroszoknak: az amerikai hírszerzés egyértelmű következtetése, hogy

Oroszország el fogja veszíteni a háborút annak gazdasági súlya miatt.

A hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a tájékoztató hatására mondta le a Ratcliffe-fel tervezett találkozóját.

Még több Globál

Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret

Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el

A FAZ beszámolója szerint az amerikai elemzés különbséget tett a harctéri helyzet és a hosszabb távú gazdasági kilátások között. A hírszerzés megítélése alapján a frontokon patthelyzet alakult ki, Oroszország ugyanakkor gazdaságilag képtelen fenntartani a háborút.

A diplomata által idézett értékelés alapján a gazdaság pontosan úgy fog összeomlani, ahogyan az a Szovjetunióval történt a hidegháború végén.

Ratcliffe azt is közölte az oroszokkal, hogy nem érdemes arra számítaniuk, hogy Donald Trump amerikai elnök végül magára hagyja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Éppen ezért Washington azt szeretné, ha az oroszok érdemben tárgyalnának a háború lezárásáról.

Kapcsolódó cikkünk

Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

(United24 nyomán)

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Este is tartja magát a forint
Kiderült az igazság az ukrajnai F-16-osokról: hatalmas pusztítást végeztek, de súlyos hiánnyal küzdenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility