Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik

A CIA igazgatója, John Ratcliffe arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy ha folytatják a háborút, Oroszország gazdasága olyan összeomlást szenvedhet, mint amely a Szovjetunió végét is elhozta.

A német Frankfurter Allgemeine Zeitung egy magas rangú diplomatára hivatkozva számol be a hírről.

A forrás szerint Ratcliffe azért utazott Moszkvába, hogy elmondja az oroszoknak: az amerikai hírszerzés egyértelmű következtetése, hogy

Oroszország el fogja veszíteni a háborút annak gazdasági súlya miatt.

A hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a tájékoztató hatására mondta le a Ratcliffe-fel tervezett találkozóját.

A FAZ beszámolója szerint az amerikai elemzés különbséget tett a harctéri helyzet és a hosszabb távú gazdasági kilátások között. A hírszerzés megítélése alapján a frontokon patthelyzet alakult ki, Oroszország ugyanakkor gazdaságilag képtelen fenntartani a háborút.

A diplomata által idézett értékelés alapján a gazdaság pontosan úgy fog összeomlani, ahogyan az a Szovjetunióval történt a hidegháború végén.

Ratcliffe azt is közölte az oroszokkal, hogy nem érdemes arra számítaniuk, hogy Donald Trump amerikai elnök végül magára hagyja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Éppen ezért Washington azt szeretné, ha az oroszok érdemben tárgyalnának a háború lezárásáról.

(United24 nyomán)

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images