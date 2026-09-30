25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Mélyül a drámai válság Magyarország szomszédjában: zsinórban már a harmadik kormányfőjelölt bukott el
Globál

Mélyül a drámai válság Magyarország szomszédjában: zsinórban már a harmadik kormányfőjelölt bukott el

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan nemzeti liberális párti (PNL) miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását a szerdai bizalmi szavazáson.

A PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusaiból álló kabinet beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség,

de a Muresan-kabinetet csak 182 törvényhozó szavazta meg.

A többiek ellene voksoltak, vagy nem vettek részt a szavazáson.

A Muresan-kabinetnek a tavaly alakult Európa-barát nagykoalícióból tavasszal kilépő, és a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására is szüksége lett volna, de a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD törvényhozói csak azért vettek részt a szerdai ülésen, hogy a parlament határozatképes legyen, de nem adták le szavazatukat.

Még több Globál

Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Figyelmeztetés érkezett az orosz atomveszélyről: alábecsüli a világ Putyin nukleáris fegyvereit?

Trump titkos alkut ajánlhatott Oroszországnak: máris reagált Moszkva a híresztelésekre

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Muresan-kabinet egy "újracsomagolt" Bolojan-kormány, és a szociáldemokraták nem járulhatnak hozzá, hogy folytassa Bolojan megszorító politikáját.

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem jelentek meg az ülésen, George Simion pártelnök kivételével, aki beszédében leszögezte:

az AUR előrehozott választásokat követel

és egyetlen miniszterelnök-jelöltnek sem szavaz bizalmat, ameddig ki nem engedik a börtönből Calin Georgescu volt államfőjelöltet.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában a legtöbb voksot megszerző, fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt korábban bíróság elé állított

Georgescu előzetes letartóztatását kedden rendelte el a bukaresti táblabíróság,

miután a vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalás gyanújával egy harmadik eljárást is indított ellene.

A Bolojan-kormány májusi megbuktatása után, a korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai azt hangoztatták, hogy nem akarnak koalícióra lépni a bukaresti parlamentben mintegy 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal, nélkülük azonban csak a jobboldali pártok és a szociáldemokraták közötti újabb megállapodással lehetne parlamenti többséget kialakítani, amit azonban a PNL-USR és a PSD közötti egyre élesebb politikai csatározás mindeddig ellehetetlenített.

Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő már a harmadik miniszterelnök-jelölt volt, akinek kormányalakítási megbízást adott az államfő,

a szakértői kormányt javasoló Eugen Tomac elnöki tanácsos, illetve a saját pártja jóváhagyása nélkül kinevezett, a PSD-PNL együttműködést helyreállítani próbáló Adrian Vestea PNL-alelnök után.

Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicusor Dan államfő most már feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem öt hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg.

Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.

Kapcsolódó cikkünk

Letartóztatták Calin Georgescut

Éjszakai riadó a szomszédban: lezuhant egy drón, azonnal vadászgépeket küldtek a magasba

Trágyából áram és hő: egy erdélyi falu mutatja meg, hogyan lehet helyben energiát termelni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility