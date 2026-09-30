Mélyül a drámai válság Magyarország szomszédjában: zsinórban már a harmadik kormányfőjelölt bukott el

Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan nemzeti liberális párti (PNL) miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását a szerdai bizalmi szavazáson.

A PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusaiból álló kabinet beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség,

de a Muresan-kabinetet csak 182 törvényhozó szavazta meg.

A többiek ellene voksoltak, vagy nem vettek részt a szavazáson.

A Muresan-kabinetnek a tavaly alakult Európa-barát nagykoalícióból tavasszal kilépő, és a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására is szüksége lett volna, de a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD törvényhozói csak azért vettek részt a szerdai ülésen, hogy a parlament határozatképes legyen, de nem adták le szavazatukat.

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Muresan-kabinet egy "újracsomagolt" Bolojan-kormány, és a szociáldemokraták nem járulhatnak hozzá, hogy folytassa Bolojan megszorító politikáját.

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem jelentek meg az ülésen, George Simion pártelnök kivételével, aki beszédében leszögezte:

az AUR előrehozott választásokat követel

és egyetlen miniszterelnök-jelöltnek sem szavaz bizalmat, ameddig ki nem engedik a börtönből Calin Georgescu volt államfőjelöltet.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában a legtöbb voksot megszerző, fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt korábban bíróság elé állított

Georgescu előzetes letartóztatását kedden rendelte el a bukaresti táblabíróság,

miután a vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalás gyanújával egy harmadik eljárást is indított ellene.

A Bolojan-kormány májusi megbuktatása után, a korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai azt hangoztatták, hogy nem akarnak koalícióra lépni a bukaresti parlamentben mintegy 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal, nélkülük azonban csak a jobboldali pártok és a szociáldemokraták közötti újabb megállapodással lehetne parlamenti többséget kialakítani, amit azonban a PNL-USR és a PSD közötti egyre élesebb politikai csatározás mindeddig ellehetetlenített.

Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő már a harmadik miniszterelnök-jelölt volt, akinek kormányalakítási megbízást adott az államfő,

a szakértői kormányt javasoló Eugen Tomac elnöki tanácsos, illetve a saját pártja jóváhagyása nélkül kinevezett, a PSD-PNL együttműködést helyreállítani próbáló Adrian Vestea PNL-alelnök után.

Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicusor Dan államfő most már feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem öt hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg.

Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.

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