Nagy változás jön holnaptól a magyar rendőrségen belül: megszűnik két önálló szerv is

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá kerül a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnik az Országgyűlési Őrség október elsejétől.

Csütörtökön hatályba lép a jogszabály, amely szerint megszűnik a TEK önálló rendvédelmi szervként.

Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve, országos hatáskörű szervezetként, az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább.

Ugyancsak október 1-től megszűnik az Országgyűlési Őrség, amelynek

személyvédelmi feladatai a TEK-hez,

objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerültek.

Az Országgyűlési Őrség mostantól a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket.

A Belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint

több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására.

A változtatások célja "egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli" - írta a szervezeti átalakítást összegző, akkori közleményében a Belügyminisztérium.

A rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvények módosítását a képviselők 140 igen szavazattal, 44 ellenében, hat tartózkodás mellett hagyták jóvá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter