Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el

A korlátozó intézkedések összesen 13 magánszemélyt és szervezetet érintenek Oroszországban, Hongkongban, Kínában és Pakisztánban. A lépést az "Economic Outcast" hadművelet keretében hajtották végre, amellyel Washington az Irán elleni hónapok óta tartó konfliktus közepette igyekszik fokozni a Teheránra nehezedő gazdasági nyomást.

A szankcionált orosz vállalatok között szerepel az MG-Flot LLC, amelynek hajói az orosz védelmi minisztérium számára szállítanak fegyvereket, valamint az A. Sz. Jakovlev Kísérleti Tervezőiroda (JSC).

Korábbi sajtóértesülések szerint Oroszország drónalkatrészekkel és lőszerekkel látta el Iránt az Egyesült Államok elleni háborújában, emellett abban is segítette Teheránt, hogy amerikai támaszpontokat vegyen célba.

Moszkva és Teherán kapcsolata az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió óta folyamatosan mélyült. A háború első évében Irán Sahed típusú drónokat szállított Oroszországnak, amelyeket katonai és civil célpontok ellen egyaránt bevetettek. Cserébe Vlagyimir Putyin szeptember 1-jén megígérte, hogy továbbra is támogatja Iránt, és ellátja a "szükséges javakkal" a Hormuzi-szoros térségében zajló háborújában.

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