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Olyan dolgot művelt Putyin Ukrajnával, amire régóta nem volt példa - Most durvulhat el igazán a háború
Globál

Olyan dolgot művelt Putyin Ukrajnával, amire régóta nem volt példa - Most durvulhat el igazán a háború

Portfolio
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A téli fűtési szezon vége óta nem intézett Oroszország olyan masszív és átfogó támadást az ukrán energiaellátó rendszer ellen, mint ma – jelentette ki Szerhij Koreckij miniszterelnök az UNN cikke szerint.

A kormányfő közlése szerint a nyár óta gyakorlatilag egyetlen olyan nap sem volt, amikor az orosz erők ne támadták volna az energetikai létesítményeket, ám

ilyen mértékű, összehangolt csapásra utoljára az előző fűtési idény végén volt példa.

Az éjszakai támadások jelentős károkat okoztak. Koreckij közölte, hogy részletes jelentést vár a berendezések állapotáról, valamint a helyreállítás várható menetrendjéről, így egyelőre részleteket nem osztott még meg.

Az energetikai létesítményeken túl az orosz erők lakóépületeket, szociális létesítményeket, polgári vállalatokat és vasúti célpontokat is eltaláltak.

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A miniszterelnök hozzátette, hogy több régióban továbbra is fennáll az újabb támadások kockázata.

Ukrán vezetők korábban többször is figyelmeztettek: a tél döntő lehet a háború alakulása szempontjából, Oroszország most minden erejével azon lesz, hogy térdre kényszerítse Ukrajnát az energiaellátó rendszer totális megsemmisítésén keresztül.

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Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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