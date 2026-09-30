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Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret
Globál

Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret

MTI
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Átmenetileg leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt - közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).

A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak.

Az intézkedések

az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.

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