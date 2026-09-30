Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!

Oroszország, ellentétben valakivel – nem fogunk ujjal mutogatni – nem rohangálhat a világban, és könyöröghet megalázó módon, kinyújtott kézzel alamizsnáért. Először is, mert, ahogy már mondtam, ez megalázó. Másodszor, senki sem fog nekünk semmit adni, ezt jól tudjuk. És harmadszor, és ami a legfontosabb, nincs rá szükségünk. Az orosz pénzügyi és gazdasági rendszer magabiztos

- mondta Putyin, feltehetően Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre utalva.

A lényeg az, hogy ne kövessünk el hibákat, és felelősségteljesen álljunk a feladatok megoldásához ezekben a rendkívül fontos területeken

- tette hozzá az orosz elnök.

Putyin a felelős költségvetési politikát veszélyeztető, belülről romboló populizmus felszámolására szólított fel.

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