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Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!
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Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!

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Vlagyimir Putyin az orosz Állami Duma alakuló ülésén szerdán kijelentette, hogy Oroszország nem fog "kinyújtott kézzel alamizsnáért könyörögni" a világban, noha az ország költségvetési hiánya évről évre növekszik - számol be az Ukrajinszka Pravda.

Oroszország, ellentétben valakivel – nem fogunk ujjal mutogatni – nem rohangálhat a világban, és könyöröghet megalázó módon, kinyújtott kézzel alamizsnáért. Először is, mert, ahogy már mondtam, ez megalázó. Másodszor, senki sem fog nekünk semmit adni, ezt jól tudjuk. És harmadszor, és ami a legfontosabb, nincs rá szükségünk. Az orosz pénzügyi és gazdasági rendszer magabiztos

- mondta Putyin, feltehetően Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre utalva.

A lényeg az, hogy ne kövessünk el hibákat, és felelősségteljesen álljunk a feladatok megoldásához ezekben a rendkívül fontos területeken

- tette hozzá az orosz elnök.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alekszandr Kazakov

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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