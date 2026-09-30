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Ruszin-Szendi az újdörögdi gránátbalesetről: a katonák szóltak előre, hogy ez rossz ötlet
Globál

Ruszin-Szendi az újdörögdi gránátbalesetről: a katonák szóltak előre, hogy ez rossz ötlet

Portfolio
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Bár a katonai szakemberek előre jelezték a kockázatokat, politikai nyomásra mégis éles kézigránátot dobattak a résztvevőkkel a 2025 tavaszán tartott újdörögdi kiképzésen, amely végül súlyos balesettel végződött. Az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint azonban a politikai és vezetői felelősség egyértelmű, hiszen a létszámnövelési elvárások soha nem írhatják felül a biztonsági szempontokat - írta meg a Telex.

A tragédia tavaly márciusban történt, amikor egy 29 éves kormánytisztviselő az Adaptív Védelem program keretében vett részt hivatalosan önkéntes harcászati felkészítésen. A gyakorlat során egy rossz mozdulat következtében a gránát túl korán robbant fel a kezében. A nő mindkét karját elveszítette, emellett súlyos arcsérüléseket szenvedett, és a mellette álló kiképzője is súlyosan megsérült.

Ruszin-Szendi Romulusz az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának zárt ülésén számolt be a történtek hátteréről. Tájékoztatása szerint az ügyészség azért szüntette meg az ügyben indított büntetőeljárást, mert a feltárt szabályszegések és a tragédia között nem látta bizonyíthatónak a büntetőjogi felelősséghez szükséges közvetlen okozati kapcsolatot. Az elévülési idő miatt újabb eljárás megindítására és büntetőjogi felelősségre vonásra már nincs jogi lehetőség.

A miniszter ugyanakkor rávilágított arra, hogy ez nem zárja ki a szakmai, vezetői és politikai felelősségre vonást.

A vizsgálat során kiderült, hogy a katonák előzetesen jelezték a kockázatokat, és kifejezetten nem javasolták az éles kézigránátok használatát a kiképzésen.

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A feladatot a szakmai fenntartások ellenére mégis végrehajtatták, mivel politikai elvárásként fogalmazódott meg a program kibővítése, és ezen keresztül az önkéntes tartalékos létszám növelése. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez a döntés adja a politikai felelősség lényegét, egyúttal leszögezte, hogy a jövőben a politikai nyomás soha nem kerülhet a katonai szakmai szempontok és az emberi élet védelme fölé.

Az újdörögi baleset a rendszerváltás utáni Magyarország egyetlen olyan incidense volt, ahol nem egy második világháborúból visszamaradt kézigránát okozott személyi sérülést.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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