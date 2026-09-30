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Saját párttársai figyelmeztették Trumpot: ne tegye meg, amit Oroszországgal kapcsolatban tervez
Globál

Saját párttársai figyelmeztették Trumpot: ne tegye meg, amit Oroszországgal kapcsolatban tervez

Portfolio
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Az amerikai kongresszus kétpárti, Ukrajnát támogató csoportja nyilatkozatban szólította fel a Trump-kormányzatot, hogy ne enyhítsen az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókon. Nemrég ugyanis hírek jelentek meg arról, hogy Trump elnök politikai foglyok szabadon bocsátásáért cserébe mérsékelné a büntetőintézkedéseket Oroszországgal szemben - közölte az Ukrinform.

Marcy Kaptur, Brian Fitzpatrick, Mike Quigley és Joe Wilson képviselők közös levélben fejezték ki aggodalmukat.

A törvényhozók hangsúlyozták, hogy amíg Oroszország folytatja az Ukrajna elleni teljes körű inváziót, és ezzel az európai szövetségeseket is fenyegeti, az Egyesült Államoknak minden szükséges lépést meg kell tennie Vlagyimir Putyin megállítása érdekében.

Álláspontjuk szerint a szankciók enyhítése csak felbátorítaná Oroszországot, és meghosszabbítaná a háborút.

A képviselők egyúttal konkrét elvárást is megfogalmaztak, miszerint október 18-ig várják a Graham-törvény – hivatalos nevén a Lindsey O. Graham Oroszország és Irán elleni szankciós törvény – alapján kivetendő első szankciós csomag bejelentését. Ez a jogszabály által meghatározott első határidő.

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A kongresszusi csoport emellett arra sürgette a kormányzatot, hogy az Oroszországgal szembeni gazdasági nyomást ne csökkentse, hanem ellenkezőleg, fokozza azt. A törvényhozók álláspontja szerint ugyanis az európai béke kizárólag az erő pozíciójából érhető el.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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