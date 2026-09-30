Saját párttársai figyelmeztették Trumpot: ne tegye meg, amit Oroszországgal kapcsolatban tervez

Marcy Kaptur, Brian Fitzpatrick, Mike Quigley és Joe Wilson képviselők közös levélben fejezték ki aggodalmukat.

A törvényhozók hangsúlyozták, hogy amíg Oroszország folytatja az Ukrajna elleni teljes körű inváziót, és ezzel az európai szövetségeseket is fenyegeti, az Egyesült Államoknak minden szükséges lépést meg kell tennie Vlagyimir Putyin megállítása érdekében.

Álláspontjuk szerint a szankciók enyhítése csak felbátorítaná Oroszországot, és meghosszabbítaná a háborút.

A képviselők egyúttal konkrét elvárást is megfogalmaztak, miszerint október 18-ig várják a Graham-törvény – hivatalos nevén a Lindsey O. Graham Oroszország és Irán elleni szankciós törvény – alapján kivetendő első szankciós csomag bejelentését. Ez a jogszabály által meghatározott első határidő.

A kongresszusi csoport emellett arra sürgette a kormányzatot, hogy az Oroszországgal szembeni gazdasági nyomást ne csökkentse, hanem ellenkezőleg, fokozza azt. A törvényhozók álláspontja szerint ugyanis az európai béke kizárólag az erő pozíciójából érhető el.

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