Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg

Az orosz politikus-médiaszemélyiség arról beszélt a lapnak: szerinte világos, hogy a „D” kategóriájú önkéntesek nem tudnak a fronton szolgálni, illetve tartaléknak sem használhatók, de
„nagyon részletes elemzés mellett” nem szabad elutasítani ezeket az önkénteseket sem, ha „valóban erősnek érzik magukat és meg akarják védeni a hazájukat.”
Szerinte a területvédelmi drónelhárító egységekbe minden önkéntesre szükség van, köztük a súlyos egészségügyi nehézségekkel küzdő emberekre is, mivel "gyorsan létre kell hozni" ezeket az alakulatokat.
A TASZSZ felidézi: Poddubnyij személyesen kérte korábban Vlagyimir Putyin elnököt arra, hogy engedje be a „D” egészségügyi osztályú önkénteseket az orosz haderőbe, szeptember 17-én el is kezdték a területvédelmi légvédelmi egységek feltöltését a kirívóan rossz egészségügyi állapotú önkéntesekkel.
„D” (legrosszabb) egészségügyi minősítést kapnak az orosz állampolgárok, akik visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi nehézségekkel küzdenek, például súlyosan látás- vagy hallássérültek, mozgáskorlátozottak vagy súlyos mentális betegségekkel, például skizofréniával küzdenek.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Valami nincs rendben a tőzsdén, egyre nagyobb repedések látszanak a felszín alatt
Benéztünk a motorháztető alá.
Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
Változnak a szabályok.
Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról
Úgy tűnik, neiki tiszta a lelkiismerete.
Washingtonban bukkant fel Putyin kulcsembere – Itt meg mi történik?
Úgy néz ki, tényleg folyik valamilyen tárgyalás.
A Német piacra lép a Credipass
A terjeszkedéssel Németország a DH Group ötödik piaca lesz.
Megszólalt Donald Trump: szerinte csak egy beteg összeesküvés-elmélet az, amitől most rengetegen rettegnek
A vita a múlt heti New York-i ENSZ-közgyűlésen bontakozott ki.
Sam Altman elárulta: újabb nagy tőkebevonásra készül az OpenAI, de idén nem mennek tőzsdére
30 milliárd dolláros tőkebevonás jöhet.
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sorsfordító évek jönnek: a Nyugat tátott szájjal aludta végig az új világhatalom felemelkedését
A kivárásra játszik Donald Trumppal szemben az ázsiai nagyhatalom.
Szivárognak a részletek a vagyonadóról: akár költözhetnek is a magyar milliárdosok
A Checklistben az RSM szakértőjét kérdeztük.
Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni
Tóth Szabolcs Gáborral, a Waberer's gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.