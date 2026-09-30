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Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg
Globál

Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg

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Területvédelmi drónelhárító egységekbe terelné a „D” egészségügyi kategóriájú, vagyis visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő önkénteseket Jevgenyij Poddubnyij orosz politikus – erről a TASZSZ számolt be.

Az orosz politikus-médiaszemélyiség arról beszélt a lapnak: szerinte világos, hogy a „D” kategóriájú önkéntesek nem tudnak a fronton szolgálni, illetve tartaléknak sem használhatók, de

„nagyon részletes elemzés mellett” nem szabad elutasítani ezeket az önkénteseket sem, ha „valóban erősnek érzik magukat és meg akarják védeni a hazájukat.”

Szerinte a területvédelmi drónelhárító egységekbe minden önkéntesre szükség van, köztük a súlyos egészségügyi nehézségekkel küzdő emberekre is, mivel "gyorsan létre kell hozni" ezeket az alakulatokat.

A TASZSZ felidézi: Poddubnyij személyesen kérte korábban Vlagyimir Putyin elnököt arra, hogy engedje be a „D” egészségügyi osztályú önkénteseket az orosz haderőbe, szeptember 17-én el is kezdték a területvédelmi légvédelmi egységek feltöltését a kirívóan rossz egészségügyi állapotú önkéntesekkel.

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„D” (legrosszabb) egészségügyi minősítést kapnak az orosz állampolgárok, akik visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi nehézségekkel küzdenek, például súlyosan látás- vagy hallássérültek, mozgáskorlátozottak vagy súlyos mentális betegségekkel, például skizofréniával küzdenek.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

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