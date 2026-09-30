Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet

Madridi látogatásán az államfő elítélte a "nyilvánvalóan súlyos és elfogadhatatlan" megjegyzéseket, s azt kérte az RN "politikai vezetőitől", hogy tisztázzák
az irányvonalat, a szavakat és az embereket, akik a pártjukban ilyeneket mondhatnak.
Jordan Bardella az X-en reagált az államfő szavaira.
2023. október 7. után én felvonultam Párizsban, és elmentem Izraelbe. Ő nem
- írta a pártelnök az X közösségi oldalon, utalva arra, hogy a francia elnök nem vett részt a Hamász palesztin iszlamista szervezet izraeli terrortámadása utáni szolidaritási meneten. Emmanuel Macron ugyanakkor 2023. október 24-én Jeruzsálemben és Ciszjordániában járt, 17 nappal az 1221 áldozatot követelő terrortámadás után.
A Mediapart című oknyomozó lap hétfő este
egy sor antiszemita üzenetváltást tett közzé, amelyeket a portál szerint Bardella 2013 és 2015 között magánbeszélgetéseiben küldött,
nemsokkal azután, hogy 17 évesen csatlakozott az RN elődpártjához, a Nemzeti Fronthoz.
A lap megkereste Jordan Bardellát az értesülés közlése előtt, aki "durva hamisítványoknak" nevezte az üzeneteket, s jelezte: rágalmazás miatt feljelentést tesz.
Köztársasági elnökként Emmanuel Macron amiatt is sajnálatának adott hangot, hogy Marine Le Pen, az RN jelöltje és egyik nagy esélyese a tavaszi elnökválasztáson, megfenyegette a Mediapartot.
Le Pen ugyanis keddi sajtótájékoztatóján azt tanácsolta a lapnak, hogy öltsön magára golyóálló mellényt.
A Médiapart elítélte a "megdöbbentő erőszakot", és jelezte, hogy nemsokára közzéteszi a bizonyítékokat arról, hogy az üzenetek hitelesek.
A lap ugyanis eddig nem tett közzé képernyőfotókat, de állítja, hogy "független módon" hitelesítette ezeket az üzenetváltásokat, amelyekben olyan antiszemita megjegyzések szerepelnek, mint például: "A zsidónak uralnia kell a többi népet, elnyomnia és meglopnia őket" vagy hogy "minden bank a zsidók kezében van", valamint, hogy "a zsidó-cionista közösség rátette a kezét" Franciaországra.
Az egyik üzenetben Bardella állítólag azt írta: "a legfontosabb minisztériumok olyan emberekhez kerülnek, akik számára Izrael és a banki érdekek fontosabbak a francia érdekeknél", míg egy másikban a Médiapart szerint Bardella nyíltan támogatta Dieudonné M'Bala M'Bala humoristát, akit akkor már többször elítéltek gyűlöletkeltésért és antiszemitizmusért, vagy Alain Soral antiszemita esszéistát, aki 2009-ben szakította meg kapcsolatát a Nemzeti Fronttal, de továbbra is befolyásos figura maradt a tagok körében.
Az elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant botrány válságot okozott a már hetek óta kampányoló és a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt, Marine Le Pen stratégiájában, aki korábban jelezte: megválasztása esetén Jordan Bardellát nevezi ki miniszterelnöknek.
Marine Le Pen több mint 15 éve dolgozik pártja szalonképessé tételén, amióta átvette az apja, a rasszizmusért és holokausztrelativizálásért többszörösen elítélt Jean-Marie Le Pen és egykori Waffen-SS-tagok által 1972-ben alapított nyíltan szélsőjobboldali és antiszemita Nemzeti Front irányítását, majd 2018-ban átnevezte Nemzeti Tömörüléssé.
A párthoz 2012-ben, alig 17 évesen csatlakozó Jordan Bardellának Marine Le Pen 2022-ben adta át a pártvezetést. Az új pártelnököt azóta hivatalosan is meghívta az izraeli kormány egy antiszemitizmus elleni konferenciára Izraelbe.
A Párizs egyk elővárosban olasz bevándorlók gyermekeként felnőtt Bardella a Nemzeti Tömörülés megújult és modernizált arculatát képviseli, új választói rétegeket – fiatalokat, városban élőket, középvezetőket, nyugdíjasokat – megszólítva.
A Bardellának tulajdonított kijelentéseket a többi elnökjelölt határozottan elítélte.
Az RN azt állítja, hogy megváltozott, de rendszeres időközönként a jelöltjei és vezetői botrányos véleményeket fejeznek ki
- jegyezte meg a jobbközép Édouard Philippe volt miniszterelnök.
A szociáldemokrata Raphaël Glucksmann szerint az eset fordulatot jelent a folyamatban, amellyel Le Pen szalonképessé próbálta tenni a pártját.
Itt az első válság, és egyből erőszakosan fejezik ki magukat, mert ez egy olyan párt, amely az erőszakban fogant, és az erőszak benne van a génjeiben
- mondta a baloldali jelölt.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Matteo Corner
Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet
Antiszemita üzenetek láttak napvilágot.
Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!
Ha kérnének, sem kapnának semmit az orosz elnök szerint.
Egy ismert üzletember halt meg egy helikopterbalesetben Zimbabwében
Összesen 6 ember halt meg.
Nagy fordulat kapujában a magyar főváros: hosszú idő után újra egy asztalhoz ülnek a kormánnyal
Fontos kérdéseket vitatnak meg.
Megszólalt a titkosszolgálat vezetője: szintet lépett az orosz fenyegetés
Hadiipari cégek vannak veszélyben.
Tárt karokkal várnák vissza a briteket az EU-ba
A francia elnök és a spanyol miniszterelnök is megszólalt.
Új pozíciót kapott Kármán András
Fontos döntések születnek a kabinetben.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megmutatjuk, mire érdemes most figyelni.
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.