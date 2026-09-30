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Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet
Globál

Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet

MTI
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Irányvonala tisztázására szólította fel Emmanuel Macron francia államfő szerdán a legnagyobb ellenzéki pártot, a jobboldali populista Nemzeti Tömörülést (RN), miután vezetőjének, Jordan Bardellának tulajdonított antiszemita üzenetek láttak napvilágot.

Madridi látogatásán az államfő elítélte a "nyilvánvalóan súlyos és elfogadhatatlan" megjegyzéseket, s azt kérte az RN "politikai vezetőitől", hogy tisztázzák

az irányvonalat, a szavakat és az embereket, akik a pártjukban ilyeneket mondhatnak.

Jordan Bardella az X-en reagált az államfő szavaira.

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- írta a pártelnök az X közösségi oldalon, utalva arra, hogy a francia elnök nem vett részt a Hamász palesztin iszlamista szervezet izraeli terrortámadása utáni szolidaritási meneten. Emmanuel Macron ugyanakkor 2023. október 24-én Jeruzsálemben és Ciszjordániában járt, 17 nappal az 1221 áldozatot követelő terrortámadás után.

A Mediapart című oknyomozó lap hétfő este

egy sor antiszemita üzenetváltást tett közzé, amelyeket a portál szerint Bardella 2013 és 2015 között magánbeszélgetéseiben küldött,

nemsokkal azután, hogy 17 évesen csatlakozott az RN elődpártjához, a Nemzeti Fronthoz.

A lap megkereste Jordan Bardellát az értesülés közlése előtt, aki "durva hamisítványoknak" nevezte az üzeneteket, s jelezte: rágalmazás miatt feljelentést tesz.

Köztársasági elnökként Emmanuel Macron amiatt is sajnálatának adott hangot, hogy Marine Le Pen, az RN jelöltje és egyik nagy esélyese a tavaszi elnökválasztáson, megfenyegette a Mediapartot.

Le Pen ugyanis keddi sajtótájékoztatóján azt tanácsolta a lapnak, hogy öltsön magára golyóálló mellényt.

A Médiapart elítélte a "megdöbbentő erőszakot", és jelezte, hogy nemsokára közzéteszi a bizonyítékokat arról, hogy az üzenetek hitelesek.

A lap ugyanis eddig nem tett közzé képernyőfotókat, de állítja, hogy "független módon" hitelesítette ezeket az üzenetváltásokat, amelyekben olyan antiszemita megjegyzések szerepelnek, mint például: "A zsidónak uralnia kell a többi népet, elnyomnia és meglopnia őket" vagy hogy "minden bank a zsidók kezében van", valamint, hogy "a zsidó-cionista közösség rátette a kezét" Franciaországra.

Az egyik üzenetben Bardella állítólag azt írta: "a legfontosabb minisztériumok olyan emberekhez kerülnek, akik számára Izrael és a banki érdekek fontosabbak a francia érdekeknél", míg egy másikban a Médiapart szerint Bardella nyíltan támogatta Dieudonné M'Bala M'Bala humoristát, akit akkor már többször elítéltek gyűlöletkeltésért és antiszemitizmusért, vagy Alain Soral antiszemita esszéistát, aki 2009-ben szakította meg kapcsolatát a Nemzeti Fronttal, de továbbra is befolyásos figura maradt a tagok körében.

Az elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant botrány válságot okozott a már hetek óta kampányoló és a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt, Marine Le Pen stratégiájában, aki korábban jelezte: megválasztása esetén Jordan Bardellát nevezi ki miniszterelnöknek.

Marine Le Pen több mint 15 éve dolgozik pártja szalonképessé tételén, amióta átvette az apja, a rasszizmusért és holokausztrelativizálásért többszörösen elítélt Jean-Marie Le Pen és egykori Waffen-SS-tagok által 1972-ben alapított nyíltan szélsőjobboldali és antiszemita Nemzeti Front irányítását, majd 2018-ban átnevezte Nemzeti Tömörüléssé.

A párthoz 2012-ben, alig 17 évesen csatlakozó Jordan Bardellának Marine Le Pen 2022-ben adta át a pártvezetést. Az új pártelnököt azóta hivatalosan is meghívta az izraeli kormány egy antiszemitizmus elleni konferenciára Izraelbe.

A Párizs egyk elővárosban olasz bevándorlók gyermekeként felnőtt Bardella a Nemzeti Tömörülés megújult és modernizált arculatát képviseli, új választói rétegeket – fiatalokat, városban élőket, középvezetőket, nyugdíjasokat – megszólítva.

A Bardellának tulajdonított kijelentéseket a többi elnökjelölt határozottan elítélte.

Az RN azt állítja, hogy megváltozott, de rendszeres időközönként a jelöltjei és vezetői botrányos véleményeket fejeznek ki

- jegyezte meg a jobbközép Édouard Philippe volt miniszterelnök.

A szociáldemokrata Raphaël Glucksmann szerint az eset fordulatot jelent a folyamatban, amellyel Le Pen szalonképessé próbálta tenni a pártját.

Itt az első válság, és egyből erőszakosan fejezik ki magukat, mert ez egy olyan párt, amely az erőszakban fogant, és az erőszak benne van a génjeiben

- mondta a baloldali jelölt.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Matteo Corner

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