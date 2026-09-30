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Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros
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Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros

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Az éjjel és ma hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, Ukrajna fővárosát, a településen számos épület oltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.

Az első csapások Vishorod és Bucsa negyed ellen történtek meg, itt egy raktár és több lakóház is megsemmisült, hárman megsérültek és egy kisgyerek életét vesztette.

Később az oroszok újra támadtak: drónok és rakéták csaptak be a városban több helyen, Obolon, Szvjatosin negyedekben folynak a mentési munkálatok.

A támadások miatt több ház is lángra kapott, köztük lakóépületek is, a tűzoltók még reggel is a lángok megfékezésén dolgoznak.

Eddig két ember haláláról tudni, de a mentési munkálatok még folynak.

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A városban jelenleg probléma van a vízellátással és az áramellátással is.

Később részletes jelentés várható orosz és ukrán oldalról is. Az előzetes hírek alapján kifejezetten súlyos csapás történt.

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Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

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