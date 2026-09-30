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Több mint ötmilliárd dolláros üzlet: teljesen újjászületik az Egyesült Államok legendás hajója
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Több mint ötmilliárd dolláros üzlet: teljesen újjászületik az Egyesült Államok legendás hajója

Portfolio
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Több mint 5 milliárd dollár értékű szerződést kötött az amerikai haditengerészet a Huntington Ingalls Industries (HII) Newport News Shipbuilding divíziójával a USS Harry S. Truman (CVN 75) atommeghajtású repülőgép-hordozó üzemanyag-újratöltésére és átfogó felújítására - tudósított az Army Recognition.

A szeptember 29-én bejelentett, úgynevezett RCOH-szerződés (Refueling and Complex Overhaul) alapértéke közel 5,1 milliárd dollár, amely az opciók lehívásával elérheti az 5,183 milliárd dollárt is. A haditengerészet a 2026-os költségvetési évre 547,8 millió dollárt – az alapösszeg mintegy 10,74 százalékát – már lekötött, a fennmaradó részt pedig a későbbiekben folyósítják. A munkálatokat a virginiai Newport Newsban végzik, a befejezés tervezett határideje 2031 novembere.

A program a Nimitz-osztályú repülőgép-hordozó két nukleáris reaktorának üzemanyagcseréjét, a

meghajtás és a harci rendszerek korszerűsítését, valamint a hajó több ezer rekeszének és tartályának felülvizsgálatát foglalja magában.

Ez a félidős nagyjavítás a hajóosztály élettartama alatt végzett összes karbantartási és modernizációs munka mintegy egyharmadát teszi ki, és a hajó szolgálati ideje során mindössze egyetlen alkalommal kerül rá sor.

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Az előkészületek már jóval korábban megkezdődtek, hiszen 2024 januárjában egy legfeljebb 913 millió dollár értékű előzetes tervezési szerződést ítéltek oda. Ez a megállapodás a mérnöki tervezést, az anyagbeszerzést és -gyártást, a felújítás előtti ellenőrzéseket, valamint az erőforrás-tervezést fedte le.

A USS Harry S. Truman gerincét 1993 novemberében fektették le, majd 1998 júliusában állították szolgálatba, így a Nimitz-osztály nyolcadik egysége 28 évnyi szolgálat után érkezett el ehhez a mérföldkőhöz. A repülőgép-hordozó pályafutása során többek között a Southern Watch hadműveletben és a 2003-as iraki hadműveletekben is aktív szerepet vállalt, amelyek során több ezer bevetést teljesített.

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Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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