Több mint ötmilliárd dolláros üzlet: teljesen újjászületik az Egyesült Államok legendás hajója

A szeptember 29-én bejelentett, úgynevezett RCOH-szerződés (Refueling and Complex Overhaul) alapértéke közel 5,1 milliárd dollár, amely az opciók lehívásával elérheti az 5,183 milliárd dollárt is. A haditengerészet a 2026-os költségvetési évre 547,8 millió dollárt – az alapösszeg mintegy 10,74 százalékát – már lekötött, a fennmaradó részt pedig a későbbiekben folyósítják. A munkálatokat a virginiai Newport Newsban végzik, a befejezés tervezett határideje 2031 novembere.
A program a Nimitz-osztályú repülőgép-hordozó két nukleáris reaktorának üzemanyagcseréjét, a
meghajtás és a harci rendszerek korszerűsítését, valamint a hajó több ezer rekeszének és tartályának felülvizsgálatát foglalja magában.
Ez a félidős nagyjavítás a hajóosztály élettartama alatt végzett összes karbantartási és modernizációs munka mintegy egyharmadát teszi ki, és a hajó szolgálati ideje során mindössze egyetlen alkalommal kerül rá sor.
Az előkészületek már jóval korábban megkezdődtek, hiszen 2024 januárjában egy legfeljebb 913 millió dollár értékű előzetes tervezési szerződést ítéltek oda. Ez a megállapodás a mérnöki tervezést, az anyagbeszerzést és -gyártást, a felújítás előtti ellenőrzéseket, valamint az erőforrás-tervezést fedte le.
A USS Harry S. Truman gerincét 1993 novemberében fektették le, majd 1998 júliusában állították szolgálatba, így a Nimitz-osztály nyolcadik egysége 28 évnyi szolgálat után érkezett el ehhez a mérföldkőhöz. A repülőgép-hordozó pályafutása során többek között a Southern Watch hadműveletben és a 2003-as iraki hadműveletekben is aktív szerepet vállalt, amelyek során több ezer bevetést teljesített.
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