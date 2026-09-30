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Történelmi fordulat: kivonta Trump a katonákat - Több évtizedes misszió zárult le
Globál

Történelmi fordulat: kivonta Trump a katonákat - Több évtizedes misszió zárult le

MTI
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Befejeződött az amerikai csapatok kivonása Irakból - jelentette be szerdán a Pentagon.

Az utolsó koalíciós erők távozása az erbíli légitámaszpontról a katonai misszió sikeres lezárását jelentette"

- olvasható a minisztérium közleményében, amelyben egyúttal hozzátették: a további biztonsági fenyegetések megoldása, beleértve az Iszlám Állam terrorszervezet alvó sejtjeinek felszámolását, mostantól az iraki biztonsági erők felelőssége, noha Washington továbbra is támogatást nyújt a hírszerzés és célzott képzés terén.

Az Egyesült Államok csapatai 2003-ban vonultak be először Irakba, ahol véget vetettek Szaddám Husszein diktatúrájának. Ezt követően 2011-ben kivonultak, majd 2014-ben, az iraki kormány kérésére visszatértek, hogy - nemzetközi koalíció élén - segítsék az iraki erőket az Iszlám Állam elleni küzdelemben.

Washington és Bagdad végül 2024-ben állapodott meg a végleges és teljes csapatkivonásról.

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