Trump megint lesöpörte az asztalról az irániak ajánlatát, Teheránban mégis ünnepelnek

Az immár nyolcadik hónapja tartó amerikai–izraeli–iráni háborúban Teherán a múlt héten olyan javaslatot terjesztett elő, amellyel az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők zárlatát, cserébe Irán hét napon belül újra megnyitná a Hormuzi-szorost.
Donald Trump vasárnap bejelentette az ajánlat elutasítását,
az iráni kormányszóvivő ugyanakkor szerdán az X-en közzétett bejegyzésében jelezte, hogy Abbász Arákcsí külügyminiszter csak most továbbította az amerikai választ a kabinetnek.
A katari közvetítők a múlt héten New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján ingáztak az amerikai és az iráni küldöttség között, ami az első közvetett egyeztetés volt a szemben álló felek között a tűzszünet felbomlása óta. A tárgyalásokat ismerő, névtelenséget kérő forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a felek alapvetően egyetértenek a szükséges lépésekben, azonban azok ütemezésében továbbra sem tudtak megállapodni. Irán hosszú távon a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést kívánja biztosítani, amelyen a háború kirobbanása előtt a világ tengeri kőolaj-szállítmányainak csaknem egyötöde haladt át.
Bár a szorosban az utóbbi hetekben némi élénkülés látszott a hajóforgalomban, a nyersolaj, a finomított szénhidrogén-termékek és a földgáz tengeri szállítása továbbra is súlyos fennakadásokkal küzd. A brit tengerészeti biztonsági szervezet, a UKMTO szerdai tájékoztatása szerint az előző napon két teherhajót is találat ért.
Az amerikai és iraki tisztségviselők szerdán bejelentették az utolsó amerikai csapatok kivonását Irakból, amivel teljesült a Biden-adminisztráció által 2024-ben elfogadott ütemterv. Az Egyesült Államok 2003-as iraki inváziója óta mintegy 4500 amerikai katona és több mint 200 ezer iraki civil vesztette életét. A kivonulást Teherán és szövetségesei történelmi győzelemként értékelték. Abu Mudzsatba al-Jásziri, az iráni hátterű iraki Iszlám Ellenállás nevű ernyőszervezet parancsnoka az amerikai projekt megsemmisítő vereségeként értékelte a fejleményeket.
A csapataik visszavonása ugyanakkor jelentős kockázatokat is hordoz magában: bagdadi elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai katonai jelenlét megszűnésével Irán helyi szövetségesei felbátorodhatnak, és kiterjeszthetik befolyásukat az iraki állami intézményrendszerre. A háború kirobbanása óta 18 amerikai katona vesztette életét a Trump által februárban indított hadműveletekben, közülük heten Irak területén. Washingtoni információk szerint az iráni támogatást élvező iraki fegyveres csoportok a szomszédos államokat is támadják; három hete például egy kiemelt szaúdi olajvezetékben tettek kárt.
Az Egyesült Államokban a felmérések alapján az iráni háború kezdettől fogva népszerűtlen, míg a globális energiaellátási zavarok miatti üzemanyagár-emelkedés komoly politikai teherként nehezedik a republikánusokra az öt hét múlva esedékes kongresszusi választások előtt. Az iráni Forradalmi Gárda kedden egy 26 oldalas dokumentumban szólította fel az amerikai választókat Donald Trump szövetségeseinek leváltására.
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