Trump titkos alkut ajánlhatott Oroszországnak: máris reagált Moszkva a híresztelésekre

Peszkov az amerikai Atlantic magazin értesülésére reagált, miszerint a

Trump-kormányzat az oroszország elleni szankciók enyhítését és a gazdasági kapcsolatok részleges helyreállítását ajánlhatja fel Moszkvának a politikai foglyok elengedéséért cserébe.

Ezt az ukrán Kyiv Independent forrásai is megerősítették.

A Kreml szóvivője kijelentette,

ebben az összefüggésben ezt a kérdést nem vitattuk meg, és nem is lehetne megvitatni, mert kategorikusan tagadjuk bármilyen politikai fogoly létezését, és úgy véljük, hogy a kérdés ily módon történő keretezése teljesen helytelen.

Dmitrij Peszkov azt hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz és az amerikai titkosszolgálatok "rendszeres kapcsolatot" tartanak fenn a különféle fogolycserék ügyében.

Mint megírtuk,

Kirill Dmitrijev, Putyin egyik befolyásos tanácsadója a minap Washingtonba érkezett.

Nemzetközi emberi jogi szervezetek egyébként számos politikai okokból bebörtönzött személyt tartanak számon Oroszországban. Alekszej Navalnij ellenzéki vezető a börtönben vesztette életét 2024-ben.

Az állítólagos amerikai javaslatot, amelyet John Coale, a Fehér Ház Belarussszal foglalkozó különmegbízottja dolgozott ki, a hírek szerint Donald Trump amerikai elnök is támogatja. Coale korábban arról számolt be, hogy hasonló módszerrel 700 politikai fogoly szabadulását érte el Fehéroroszországban.

A tervvel szemben Washingtonban is ellenállás mutatkozik: kongresszusi képviselők kétpárti csoportja kedden arra szólította fel Trumpot, hogy ne enyhítse az Oroszországgal szembeni szankciókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images