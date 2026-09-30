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Véreskezű milíciavezért fogtak az európai országban: hadifoglyok meggyilkolásával vádolják
Globál

Véreskezű milíciavezért fogtak az európai országban: hadifoglyok meggyilkolásával vádolják

MTI
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Szíriában elkövetett háborús bűncselekménnyel gyanúsított, szíriai állampolgárságú férfit fogtak el a németországi Rajnavidék-Pfalz tartományban - közölték szerdán a német hatóságok.

A vád szerint a férfi 2015-ben egy ellenzéki milícia parancsnokaként az akkor hatalmon lévő Bassár el-Aszad elnök hadseregének tagjait vette őrizetbe, illetve gyilkolta meg.

A német ügyészség szerint a férfi eleinte a kormányerők soraiban harcolt, de aztán legkésőbb 2012-től már egy ellenzéki milíciához csatlakozott, ahol parancsnoki tisztséget töltött be.

Másokkal együtt 2015-ben elfogta a kormányerők három feltételezett tagját.

A foglyokat arra kényszerítették, hogy ismerjék be, támadásokat követtek el a gyanúsított és milíciája tagjai ellen

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- tette hozzá a vádhatóság. A foglyokat végül a gyanúsított agyonlőtte.

A gyanúsítottat szerdán reggel Neuwied településén vették őrizetbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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