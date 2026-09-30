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Visszaszólt a NATO erős embere, miután Moszkva atommal fenyegetett: Putyin soha nem győzheti le a NATO-t!
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Visszaszólt a NATO erős embere, miután Moszkva atommal fenyegetett: Putyin soha nem győzheti le a NATO-t!

MTI
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A NATO védelmi szövetség, Oroszországnak pedig fel kell hagynia a nukleáris fenyegetésekkel és véget kell vetnie az Ukrajna elleni háborúnak - jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben.

Az Euronews által szervezett nemzetközi védelmi és űrpolitikai konferencián felszólaló főtitkárt arról kérdezték, hogy Moszkva levelet küldött a NATO-nak, amelyben sajtóbeszámolók szerint arra figyelmeztetett: amennyiben a Oroszországot vagy annak területét, beleértve a kalinyingrádi régiót is, fenyegetés éri, Moszkva teljes fegyverarzenálját bevetheti, beleértve a nukleáris fegyvereket is.

Rutte közölte, nem hozza nyilvánosságra az orosz levél pontos tartalmát, ezért azzal kapcsolatban csak arra tud hivatkozni, amit Moszkva a sajtóval közölt.

Mint mondta, a NATO válaszolt az orosz félnek, és

egyértelművé tette, hogy az észak-atlanti szövetség védelmi szövetség.

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Hagyjanak fel a nukleáris fenyegetésekkel. Ez teljesen indokolatlan, és semmit sem segít

- fogalmazott a NATO főtitkára.

Arra a kérdésre, hogy az orosz figyelmeztetés olyan eszkalációt jelent-e, amely reálissá teszi nukleáris fegyverek bevetésének veszélyét a balti államok ellen, a főtitkár azt válaszolta:

Putyin tudja, hogy soha nem győzheti le a NATO-t, ezért ezt nem veszem túl komolyan.

Rutte ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a NATO-nak reagálnia kell az ilyen fenyegetésekre, és világossá kell tennie az orosz elnök számára a szövetség védelmi jellegét.

Rutte az ukrajnai háború helyzetéről szólva azt mondta, jelenleg havonta mintegy 43 ezer orosz katona hal meg vagy sebesül meg súlyosan a harcokban. Közlése szerint Ukrajna tartja a frontvonalat, és katonai helyzete jelentősen javult a fél vagy egy évvel korábbihoz képest, miközben az ukrán erők Oroszország területének mélyén is képesek csapásokat mérni.

Putyin nem áll nyerésre ebben a háborúban, lehet ezért kissé aggódik és ideges

- jelentette ki. A főtitkár szerint a NATO-nak nyugodtan kell kezelnie a helyzetet, ugyanakkor folytatnia kell védelmi képességeinek megerősítését és a védelmi beruházások növelését.

Rutte szerint jelenleg a legfontosabb feladat Ukrajna támogatásának fenntartása. Úgy vélekedett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az ilyen levelekkel, valamint az úgynevezett hibrid és szürkezónás műveletekkel a NATO-szövetségesek megosztására és figyelmük Ukrajnáról való elterelésére törekszik.

Ez nem fog sikerülni

- jelentette ki.

A NATO-főtitkár közölte: bármilyen hibrid támadás vagy incidens történjen Európában, arra a szövetségesek "több, nem pedig kevesebb" Ukrajnának nyújtott támogatással fognak válaszolni.

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