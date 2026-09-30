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Visszatáncolna London? - Megszólalt a Brexitről Andy Burnham
Globál

Visszatáncolna London? - Megszólalt a Brexitről Andy Burnham

MTI
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Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU-csatlakozás is.

A munkáspárti brit kormányfő a Labour Liverpoolban tartott éves kongresszusa után, a BBC közszolgálati rádió szerdai hírműsorának nyilatkozva kijelentette: a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Hozzátette: szándékában áll megvizsgálni, hogy "mi az, ami megtehető" az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására.

Úgy fogalmazott: "minden maradhat úgy, ahogy most van", ha a britek ezt akarják, de a lehetőségek között szerepel az is, hogy

"végigmegyünk azon az úton", amely az újbóli EU-csatlakozás felé vezet.

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