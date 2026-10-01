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Aggódnak az oroszok: szép csendben fegyvereseket telepít Trump Oroszország hátsó udvarába
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Aggódnak az oroszok: szép csendben fegyvereseket telepít Trump Oroszország hátsó udvarába

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Amerikai cég fogja üzemeltetni az Örményországon átvezető „Trump-utat,” ebből egyenesen következik, hogy amerikai zsoldosokat is telepítenek majd a volt szovjet tagállamba az amerikaiak – ecseteli az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, Alekszej Svesztov a TASZSZ-nak.

A 2025-ben megkötött örmény-azeri békemegállapodás keretein belül létrejön egy 42 kilométeres útszakasz, amely összeköti majd Azerbajdzsán területét a nahcsiváni exklávéval, az út Örményországon keresztül vezet. Ez az említett „Trump-út”, hiszen a korridor az elnök nevét viseli majd.

Svesztov azt ecseteli:

az útvonal létrehozásáért és biztosításáért egy frissen létrehozott amerikai-örmény cég felel majd, ebből nyilvánvaló, hogy amerikai zsoldosok, hírszerzők és katonai infrastruktúra települ majd a régióba.

Svesztov úgy látja: ennek bizonyítéka, hogy az új cégben az örmény tulajdonosi hányad mindössze 26% lesz, ezért Jerevánnak nem sok beleszólása lesz a projektbe, ráadásul az út Iránhoz közel húzódik majd, ez remek ürügy lesz a fegyveresek betelepítésére a régióba.

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Lényegében a klasszikus posztkoloniális modellek alapján már megint létrehoznak egy államot az állomon belül, ezúttal Örményországban. Sok ilyen miniállamot hoztak létre volt szovjet tagállamok területén”

– fejtegeti Svesztov, aki úgy látja, inkább Örményországnak kellene gondolkodnia azon, hogy tudja visszaállítani a kereskedelmi kapcsolatait Iránnal.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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