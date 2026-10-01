Becsapták az ajtót Zelenszkij előtt Brüsszelben: egy kanyi eurót sem kapnak, amíg nem teljesítik a feltételeket

Kijev a nyár folyamán ismerte el,hogy a háború növekvő költségei miatt 27 milliárd eurós (30,4 milliárd dolláros) finanszírozási hiánnyal szembesül. Ukrajna arra kérte az EU-t, hogy a 2027 végéig tartó időszakra szánt, 90 milliárd eurós hitelből hozza előre a kifizetéseket. Brüsszel azonban visszautasította a kérést, arra hivatkozva, hogy
az előrehozott folyósítás 2027-ben jelentene újabb hiányt.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt hónapban New Yorkban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A feszült hangulatú egyeztetésen von der Leyen közölte, hogy 2026-ra 37 milliárd eurós költségvetési támogatás áll rendelkezésre, ám annak felszabadítását kulcsfontosságú reformokhoz kötötte. Ezek közé tartozik az árnyékgazdaság visszaszorítása, az adóbevételek növelése, illetve az uniós joganyag átvétele, amelyek elfogadása jelenleg elakadt az ukrán parlamentben.
A Bizottság és Ukrajna csütörtökön kiadott közös nyilatkozatában megerősítette, hogy azonosították a 2026-os költségvetési és védelmi szükségletek fedezéséhez szükséges forrásokat, valamint a támogatások időben történő felszabadításához szükséges lépéseket. A hitelből 2027-re elkülönített 45 milliárd eurót "gyorsan", de legkorábban a jövő év elejétől utalnák ki, miközben megkezdődik a további költségvetési és védelmi igények felmérése is.
Az EU azt is jelezte, hogy a többi partnernek – köztük Kanadának, Norvégiának és Japánnak – is hozzá kell járulnia a finanszírozáshoz, mivel az
uniós hitel eredetileg is csupán Ukrajna szükségleteinek kétharmadát volt hivatott fedezni.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint Kijev jövőre 30–35 milliárd dolláros, 2028-ban 17 milliárd dolláros, 2029-ben pedig 2 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal szembesülhet. Az IMF szóvivője közölte, hogy a szervezet szorosan együttműködik Ukrajnával és a nemzetközi partnerekkel, a 8,1 milliárd dolláros hitelprogram második és harmadik felülvizsgálatát pedig decemberig kívánja az igazgatótanács elé terjeszteni – feltéve, hogy rendelkezésre állnak a megfelelő finanszírozási garanciák.
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