Bejelentette Trump: lehet, hogy novemberben egy egész ország el fog pusztulni

Trump a Time-nak adott interjút, azt mondta:

lehetséges, hogy a novemberi félidős választások után ismét megtámadja Iránt.

A konkrét célpontokról nem kívánt részleteket elárulni, de kiemelte, hogy az Egyesült Államok az elmúlt hat hónapban példátlan ütemben töltötte fel fegyverkészleteit.

Az elnök elutasította az iráni fél hétvégén benyújtott tűzszüneti javaslatát, amely a Hormuzi-szoros megnyitását is tartalmazta. Trump szerint a kezdeményezés közel sem elég jó, és hozzátette, hogy az egy évvel ezelőtt még elfogadható feltételek a hónapok óta tartó háború után már nem elegendők. Mint fogalmazott, Teherán csak egy "alkut" szeretne, ő viszont egy valódi, tartós szerződést akar.

Trump arra is kitért, hogy szerinte az amerikai légicsapások már a kezdeti szakaszban elérték a céljukat az iráni nukleáris létesítmények ellen, azonban nem akarta hagyni, hogy Teherán más formában újjáépítse a kapacitásait. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette Irán nukleáris kapacitásait, légierejét, radarrendszereit, valamint a haditengerészetét is, amelyből 159 hajó került a tenger fenekére. Állítása szerint az iráni gazdaság összeomlott, az infláció 300 százalék körüli szintet ért el, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést pedig az amerikai erők vették át.

Az elnök a Time kérdésére

megerősítette az Irán megsemmisítésére vonatkozó korábbi fenyegetését.

Arra a felvetésre, hogy ez miként egyeztethető össze a béketeremtő elnöki imázsával, kijelentette, hogy Irán megsemmisítésével békét teremtenek a világban, hiszen Teheránnal véleménye szerint soha nem lehetne béke. Trump emellett azzal vádolta az iráni hatóságokat, hogy az idei tüntetések során 72-75 ezer tüntetőt öltek meg.

Az amerikai elnök ismételten hangsúlyozta, legfőbb célja megakadályozni Teheránt az atomfegyverek megépítésében. Szavai szerint nem lehet engedni, hogy őrültek kezébe kerüljenek nukleáris fegyverek. A háború költségeiről szólva megjegyezte, nem volt más választása, és ma is ugyanígy döntene. Trump hozzátette, úgy véli, az iráni rendezés végeredménye a Venezuelában elért eredményekhez lesz hasonló.

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