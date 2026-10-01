24°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: lehet, hogy novemberben egy egész ország el fog pusztulni
Globál

Bejelentette Trump: lehet, hogy novemberben egy egész ország el fog pusztulni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy a félidős választások után újabb katonai csapásokat indíthat Irán ellen, ezúttal a cél az ország "megsemmisítése" lenne - írta az Iran International.

Trump a Time-nak adott interjút, azt mondta:

lehetséges, hogy a novemberi félidős választások után ismét megtámadja Iránt.

A konkrét célpontokról nem kívánt részleteket elárulni, de kiemelte, hogy az Egyesült Államok az elmúlt hat hónapban példátlan ütemben töltötte fel fegyverkészleteit.

Az elnök elutasította az iráni fél hétvégén benyújtott tűzszüneti javaslatát, amely a Hormuzi-szoros megnyitását is tartalmazta. Trump szerint a kezdeményezés közel sem elég jó, és hozzátette, hogy az egy évvel ezelőtt még elfogadható feltételek a hónapok óta tartó háború után már nem elegendők. Mint fogalmazott, Teherán csak egy "alkut" szeretne, ő viszont egy valódi, tartós szerződést akar.

Még több Globál

"Nincsenek hájpacnik, transzik, szakállasok!" – Előadta Trump minisztere, milyen sereget épít, de azért akadt pár bejelentés is

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Megölték az oroszok Kijev szellemét

Trump arra is kitért, hogy szerinte az amerikai légicsapások már a kezdeti szakaszban elérték a céljukat az iráni nukleáris létesítmények ellen, azonban nem akarta hagyni, hogy Teherán más formában újjáépítse a kapacitásait. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette Irán nukleáris kapacitásait, légierejét, radarrendszereit, valamint a haditengerészetét is, amelyből 159 hajó került a tenger fenekére. Állítása szerint az iráni gazdaság összeomlott, az infláció 300 százalék körüli szintet ért el, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést pedig az amerikai erők vették át.

Az elnök a Time kérdésére

megerősítette az Irán megsemmisítésére vonatkozó korábbi fenyegetését.

Arra a felvetésre, hogy ez miként egyeztethető össze a béketeremtő elnöki imázsával, kijelentette, hogy Irán megsemmisítésével békét teremtenek a világban, hiszen Teheránnal véleménye szerint soha nem lehetne béke. Trump emellett azzal vádolta az iráni hatóságokat, hogy az idei tüntetések során 72-75 ezer tüntetőt öltek meg.

Az amerikai elnök ismételten hangsúlyozta, legfőbb célja megakadályozni Teheránt az atomfegyverek megépítésében. Szavai szerint nem lehet engedni, hogy őrültek kezébe kerüljenek nukleáris fegyverek. A háború költségeiről szólva megjegyezte, nem volt más választása, és ma is ugyanígy döntene. Trump hozzátette, úgy véli, az iráni rendezés végeredménye a Venezuelában elért eredményekhez lesz hasonló.

Kapcsolódó cikkünk

Már csak ez kellett: alakul az újabb polgárháború - Egyetlen rossz bejelentés miatt elszabadulhat a pokol

Irán már a legrosszabbra készül: ezúttal nem csak a Közel-Kelet borulhat lángba - Elszabadulhat a háború

Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagy esésben a Mol, zuhan az OTP
Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility