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Bejelentette Ukrajna: kilőtte az első ballisztikus rakétáját Oroszországra
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Bejelentette Ukrajna: kilőtte az első ballisztikus rakétáját Oroszországra

Portfolio
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Ukrajna először vetette be éles harci körülmények között a saját fejlesztésű, FP-7 típusú ballisztikus rakétáját - számolt be az United 24, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videója alapján.

A hivatalos közösségi oldalakon közzétett felvételen egy ismeretlen helyszínen végrehajtott rakétaindítás látható.

Ukrán ballisztikus rakéta. FP-7. Első harci alkalmazás. Köszönet az eredményért. A következő lépés a sorozatgyártás

– írta Zelenszkij a videóhoz fűzött bejegyzésében.

Az FP-7 rakétát a Fire Point ukrán hadiipari vállalat fejlesztette ki mintegy két év alatt, a kutatás-fejlesztési munkálatok és a gyártósorok elindítása nagyjából 200 millió dolláros ráfordítást igényelt. Irina Tereh, a cég vezérigazgatója egy szeptemberi interjúban elmondta, hogy a fegyverrendszer már átesett a NATO-kodifikációs eljáráson is.

A Fire Point emellett továbbfejlesztette az FP-7.x Freyja elfogórakétáját is, amely az addigi, kizárólag infravörös keresőfej helyett kombinált, infravörös és radaros irányító rendszert kapott. A kettős üzemmódú fej a hő- és radarjeleket egyaránt felhasználva képes a célpont követésére, még kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy zavaróeszközök bevetése esetén is. Az akár 7200 km/órás sebesség elérésére is képes elfogórakétát kilenc másik európai országgal közösen fejlesztették ki a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták elhárítására.

A vállalat ezzel párhuzamosan a nagyobb, 850 kilométeres hatótávolságú FP-9 ballisztikus rakéta fejlesztésén is dolgozik, amelynek tesztelési fázisát a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Az FP-9 hatótávolsága

elméletileg akár moszkvai célpontok elérését is lehetővé tenné

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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