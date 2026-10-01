Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

A brit energiaügyi minisztérium bejelentése szerint a GBG a tavaly létrehozott állami energiacég, a Great British Energy keretein belül működik majd. A lépés egy olyan reformcsomag része, amely egyszerűbbé és gyorsabbá tenné a hálózati csatlakozást.
A kormány felgyorsítaná az átviteli hálózati projektek versenyeztetését is. A jövőben szélesebb kör pályázhat az új vezetékek megépítésére, és köztük lesz az új állami cég is. A csatlakozási rendszert a kormány a rendszerirányító NESO-val és az Ofgem energiahivatallal együtt alakítja át.
A legnagyobb lépés a csatlakozási szabályok reformja, ami tervezetten több mint 300 gigawattnyi spekulatív kapacitásfoglalót "távolítana el" a rendszerből.
Ezek olyan projektek, amelyek lefoglalták a hálózati helyet, de valószínűleg sosem épülnek meg, közben viszont feltartják a valódi beruházásokat.
Emellett gyorsítanák az úgynevezett saját kivitelezésű csatlakozásokat, amelyeknél a fejlesztő maga építi meg a bekötéshez szükséges hálózati elemeket, és nem vár a hálózati cégre. A kormány szerint ez külföldön bevált:
Írországban a hasonló reformok akár 11 hónappal is rövidítették a csatlakozási időt
– hívta fel a figyelmet a brit kormány.
Itthon is a hálózat a szűk keresztmetszet: az MVM áramhálózati cégei a napokban jelentették be, hogy uniós pénzből 1400 megawatt új megújuló kapacitás befogadására készítik fel a hálózatot.
A brit rendszerirányító júliusban frissítette 2030 utáni hálózati terveit. A NESO szerint mintegy 89 milliárd fontot, nagyjából 104 milliárd eurót kell a 2030-as években a hálózat korszerűsítésére fordítani. Ez 53 százalékkal több, mint amennyit a 2024-es terv számolt, vagyis a becslés alig két év alatt nagyjából 58 milliárdról 89 milliárd fontra ugrott.
A háttérben ugyanaz a probléma áll, mint sok más országban: a szél- és naperőművek kapacitása gyorsan nő, az átviteli hálózat viszont nem nagoyn tud lépést tartani. A brit tiltakozások sem segítik a helyzetet, Kelet-Angliában például a lakók földbe süllyesztett vezetékeket követelnek, ami a brit kormány által rendelt tanulmányok szerint nagyjából négy és félszer drágább.
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