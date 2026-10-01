Célt értek a tárgyalások: úgy néz ki, megvan az Európai Unió következő tagállama

Az Európai Bizottság határozottan támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállama legyen - jelentette az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Ursula von der Leyen Podgoricában megerősítette, hogy a cél a csatlakozási tárgyalások összes hátralévő fejezetének lezárása még az idei év végéig, amihez azonban elengedhetetlen a belpolitikai stabilitás.

Az Európai Bizottság elnöke a montenegrói fővárosban Milojko Spajić miniszterelnökkel egyeztetett. A találkozót követően elismerően nyilatkozott az ország reformeredményeiről,

különösen a jogállamiság terén tett jelentős lépésekről.

A sikeres integrációhoz és a tárgyalások végleges lezárásához ugyanakkor felhívta a figyelmet a széles körű, pártokon átívelő politikai összefogás fontosságára.

Mivel a tervezett 2028-as csatlakozás már elérhető közelségbe került, a munka felgyorsult, a fennmaradó akadályok leküzdése azonban komoly erőfeszítést követel az országtól. Von der Leyen a folyamat jelenlegi, végső szakaszát értékelve úgy fogalmazott, hogy a maraton utolsó kilométerei mindig a legnehezebbek.

Címlapkép forrása: Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images