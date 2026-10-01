Drámai számok érkeztek: ennek biztosan nem fog örülni Donald Trump

A felmérés szerint csupán az amerikaiak bő negyede, nevezetesen 26 százaléka elégedett Trump gazdaságpolitikájával összességében, ami új mélyponttal ér fel. Ami még lesújtóbb a Fehér Ház számára, hogy

az amerikaiak közel kétharmada (65 százaléka) Trump döntéseit – elsősorban a vámháborút és az iráni háborút – okolja a tartósan magas árakért,

és nem a kormányzattól független tényezőket hibáztatja. Trump gazdaságpolitikájának kedvező megítélése 2025 márciusa óta 14 százalékpontot zuhant. Ez erős kontrasztot mutat az első ciklusával, amikor a gazdaság egyértelműen az erősségei közé tartozott.

Tízből hét amerikai emellett úgy véli, hogy Trump teljesítménye az árak alakulása terén "rosszabb a vártnál", és ezzel a republikánus szavazók csaknem fele is egyetért.

Az AP által megszólaltatott Trump-szavazók közül többen csalódottságuknak adtak hangot, mivel állításuk szerint az elnök nem váltotta be az ígéreteit. A republikánusok kétharmada ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy inkább Trumpon kívül álló tényezők okolhatók a magas árakért.

A közhangulatot tovább rontja, hogy az amerikaiak közel fele "rendkívül" vagy "nagyon" aggódik amiatt, hogy ki tudja-e fizetni az alapvető élelmiszerek és az üzemanyag árát. Ez utóbbi mutató a júliusi 39 százalékról mintegy 50 százalékra emelkedett.

A kereskedelempolitikát illetően a lakosság 64 százaléka úgy látja, hogy Trump "túl messzire ment" a védővámok bevezetésével,

míg az iráni háborút 69 százalék tartja értelmetlennek. Az amerikaiak csupán 28%-a helyesli, ahogyan Trump a közel-keleti államot kezelte.

A közelgő félidős választások előtt egy hónappal Trump általános megítélése is mélypontra süllyedt,

tíz amerikaiból mindössze három elégedett az elnök munkájával, tízből hatan pedig úgy vélik, az ország rosszabb helyzetbe került, mint amikor Trump megkezdte második ciklusát. Az egyetlen terület, ahol az elnök még viszonylagos erőt mutat, az a határvédelem, Trump határintézkedéseit a megkérdezettek nagyjából fele támogatja.

Sokatmondó az összehasonlítás Joe Biden 2022-es, félidős választások előtti megítélésével. Bár Biden gazdaságpolitikájának a népszerűsége akkoriban hasonlóan alacsony, 28 százalékos volt, a megkérdezettek többsége – 55 százaléka – akkoriban a kormányzaton kívül eső tényezőknek, elsősorban a koronavírus-járványnak tudta be a magas árakat. Most ezzel szemben a többség egyértelműen Trumpot és az általa hozott döntéseket teszi felelőssé.

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