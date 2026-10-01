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Drónezredet állít fel Németország
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Drónezredet állít fel Németország

MTI
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Drónezredet állít fel a német hadsereg jövőre - jelentette be csütörtökön Boris Pistorius védelmi miniszter, Berlin ugyanis levonja az ukrajnai háború tapasztalatait.

Az egységnek akár hatszáz tagja is lehet, és a pilóta nélküli repülő szerkezetek hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti – mondta a miniszter az észak-németországi Bergenben működő katonai kiképzőlétesítményben.

Németország az ukrajnai háború tapasztalatait levonva tervezi első saját drónalakulatát - mondta Pistorius, utalva arra, hogy az orosz-ukrán háborúban kulcsszerepet játszanak a pilóta nélküli repülő szerkezetek.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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