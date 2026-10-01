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Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok

Oroszország először vetett be egy speciális, nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok és acél hídszerkezetek megsemmisítésére tervezett, kumulatív robbanófejjel felszerelt sugárhajtású drónt – jelentette be Szerhij Beszkresztnov, Zelenszkij elnök védelmi technológiai tanácsadója. Az új fegyver alkalmazására az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó, hónapok óta nem látott mértékű orosz támadássorozat közepette került sor - írta a Kyiv Independent.

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Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok
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Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

Oroszország új, sugárhajtású drónjai komoly kihívás elé állítják az ukrán légvédelmet, mivel a hagyományos eszközökkel nem lehet hatékonyan elfogni a nagy sebességű célpontokat, miközben a támadások egyre inkább Kijev kritikus infrastruktúráját veszik célba. Az ukrán védelmi ipar gőzerővel dolgozik az új elfogódrónok kifejlesztésén, ám a sorozatgyártás beindulása még hónapokig is eltarthat - jelentette a WRAL News.

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Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk
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Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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