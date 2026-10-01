Elindult a fűtési szezon, fontos üzenet érkezett Európa legnagyobb gázszállítójától

Norvégia gázszállító rendszere felkészülten várja a téli szezont, miközben Európa az iráni konfliktus miatt megugró energiaárakkal és a csökkenő orosz gázszállításokkal küzd.

Október 1-jével kezdetét vette az új gázpiaci év, és ezzel együtt elrajtolt a fűtési szezon is.

A norvég gázvezeték-üzemeltető, a Gassco csütörtökön közölte, hogy

a szeptemberben lezárult nagyobb karbantartási munkák után Norvégia készen áll a nagyobb európai gázkereslet kielégítésére.

Norvégia Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta Európa legnagyobb földgázszállítója, amellyel az Európai Unió és Nagy-Britannia gázigényének mintegy 30 százalékát fedezi.

Az európai gáztárolók töltöttsége jelentősen elmarad a hosszú távú átlagtól, miközben az árak 2026-ban jelentősen emelkedtek. Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos a múlt héten figyelmeztetett, hogy a tagállamokat a télen energiaár-válság fenyegeti, ezért további lépéseket sürgetett a tárolók feltöltése és a fogyasztás csökkentése érdekében.

A Gassco idén eddig 86,2 milliárd köbméter gázt továbbított a 8800 kilométeres csővezeték-hálózatán keresztül, ami 2,1 milliárd köbméterrel haladja meg az előző év azonos időszakának volumenét. Tavaly a teljes éves szállítás 114,9 milliárd köbmétert tett ki.

Ezzel párhuzamosan az orosz vezetékes gázszállítások tovább mérséklődtek. A Gazprom szeptemberben az egyetlen megmaradt tranzitútvonalon, a Török Áramlaton naponta átlagosan 44,8 millió köbmétert szállított Európába, ami 13,3 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A havi teljes szállítás 1,34 milliárd köbmétert ért el a tavaly szeptemberi 1,55 milliárd köbméterrel szemben. A csökkenés hátterében a bolgár–török határon fekvő Sztrandzsa-2 belépési ponton szeptember 21. és 26. között végzett karbantartási munkálatok állnak.

Az év első kilenc hónapjában a Török Áramlaton érkező orosz gázszállítás összességében enyhén, 1,2 százalékkal nőtt, és elérte a 13,2 milliárd köbmétert. Ez azonban történelmi összevetésben rendkívül alacsony szintnek számít, hiszen az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport 2018–2019-ben érte el a csúcsát évi mintegy 180 milliárd köbméterrel. Tavaly az ukrajnai tranzitútvonal leállása miatt a szállítások mindössze 18 milliárd köbméterre zuhantak vissza, ami az 1970-es évek közepe óta a legalacsonyabb érték.

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Forrás: Reuters

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