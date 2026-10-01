Ennyit a béketárgyalásokról? Gyakorlatilag kidobták Trumpék az Aragcsi-csapatot Amerikából

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Rubio miniszter kidobta az iráni delegációt, akik túl hosszú ideig maradtak. Az ENSZ-közgyűlésnek vége, ideje volt hazamenniük”

– mondta a lap forrása. Egy másik forrás szintén megerősítette, hogy Aragcsi diplomáciai csapatát hazaküldték.

Az Axios megjegyzi: az iráni delegáció egyébként is távozott volna, ezért az, hogy lényegében kiutasították őket Amerikából,

egy kifejezetten negatív lépés, amely azt jelzi, hogy nem sikerült érdemeben haladni a béketárgyalásokkal, továbbra is bizalmatlanság mérgezi az USA és Irán kapcsolatát.

A lap megjegyzi: a katariak továbbra is próbálnak tárgyalásokat kezdeményezni Amerika és Irán közt, ugyanakkor Donald Trump elnök tegnap már arról beszélt, hogy lehet, hogy ismét megindítja a katonai csapásokat a perzsa állam ellen.

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