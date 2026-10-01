Felszálltak az atomhatalom gépei: lebombázták a világ legsötétebb diktatúráját

Pakisztán ismét légicsapásokat intézett Afganisztán ellen csütörtökre virradóra, a műveleteknek Kabul szerint kilenc civil halottja van, Iszlámábád viszont azt közölte, hogy az áldozatok fegyveresek.

Zabihullah Mudzsáhid, a kabuli tálib kormány szóvivője az X-en arról tájékoztatott, hogy a csapásokat két, Pakisztánnal szomszédos - a déli Hilmend és a keleti Kunár - tartományból jelentették, és 11 sebesültről, valamint több megrongálódott házról is tudni. Hozzátette, hogy a halottak között nők és gyerekek is vannak.

A pakisztáni tájékoztatási minisztérium közleménye szerint a légicsapásokat két terrorszervezet rejtekhelyei ellen hajtották végre, és a műveletekben 22 fegyveres halt meg. A tárca hozzátette, hogy a csapások célzottak voltak és kifejezetten a terroristák búvóhelyei ellen irányultak, az akció során pedig ügyeltek a járulékos veszteség elkerülésére.

A felek állításait független forrásból nem lehet ellenőrizni - jegyezte meg az AP amerikai hírügynökség.

Iszlámábád szerint a szélsőségesek Afganisztánt használják menedékként, főként arra, hogy kiképezzék harcosaikat és támadásokat tervezzenek Pakisztán ellen,

amit a kabuli kormány tagad.

A két ország között február végén robbantak ki ismét harcok, amelyek azóta változó intenzitással folynak, elsősorban a határ menti térségekben.

Címlapkép: tálib fegyveresek a múlt heti kandahári bombázás helyszínén. A címlapkép illusztráció, forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images