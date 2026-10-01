Figyelmeztetnek a titkosszolgálatok: Moszkva Garri Kaszparov halálát kívánja

A litván és az amerikai titkosszolgálatok arra figyelmeztették Garri Kaszparov sakknagymestert, a Kreml egyik ismert bírálóját, hogy veszélyben lehet az élete. A hírt Kaszparov osztotta meg csütörtökön a közösségi médiában.

Az ismert orosz ellenzéki elmondta, hogy mind ő, mind pedig kollégája, Ivan Tyutrin szerepel az orosz vezetés azon listáján, amelyet Moszkva azokról készített, akiket meg akar ölni.

"Nem lep meg, hogy rajta vagyunk, de azért mégis döbbenetes" - jegyezte meg a jelenleg New Yorkban élő aktivista, hozzátéve, hogy azt tanácsolták nekik, "legyenek óvatosak".

Az amerikai igazságügyi minisztérium szeptember közepén tudatta, hogy vádat emelt öt, feltehetően az orosz titkosszolgálatoknak dolgozó ember ellen, akik a vád szerint gyilkosságokat és támadásokat akartak elkövetni az Egyesült Álamokban és Európában. A jelenleg szökésben lévő emberek a tárca szerint "egy jelentős orosz ellenzékit" akartak megölni idén nyáron.

A Litvániában élő Tyutrin a sajtónak azt mondta, bár nem tudja, melyik politikusról van szó, a minisztérium bejelentése után a litván hatóságok felszólították arra, hogy hagyja el az otthonát és "szabaduljon meg a kocsijától".

Kaszparov 2013-ban hagyta el Oroszországot,

majd 2016-ban Tyutrinnal, az orosz Szolidaritás mozgalom korábbi ügyvezető igazgatójával közösen megalapította a Szabad Oroszország Fórumot. A szervezet az ukrajnai háború kitörése óta háborúellenes konferenciákat tart, az orosz parlamenten kívüli ellenzék képviselőinek részvételével.

A Szabad Oroszország Fórumot Moszkva 2025-ben terrorszervezetnek minősítette.

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