17°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Figyelmeztetnek a titkosszolgálatok: Moszkva Garri Kaszparov halálát kívánja
Globál

Figyelmeztetnek a titkosszolgálatok: Moszkva Garri Kaszparov halálát kívánja

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A litván és az amerikai titkosszolgálatok arra figyelmeztették Garri Kaszparov sakknagymestert, a Kreml egyik ismert bírálóját, hogy veszélyben lehet az élete. A hírt Kaszparov osztotta meg csütörtökön a közösségi médiában.

Az ismert orosz ellenzéki elmondta, hogy mind ő, mind pedig kollégája, Ivan Tyutrin szerepel az orosz vezetés azon listáján, amelyet Moszkva azokról készített, akiket meg akar ölni.

"Nem lep meg, hogy rajta vagyunk, de azért mégis döbbenetes" - jegyezte meg a jelenleg New Yorkban élő aktivista, hozzátéve, hogy azt tanácsolták nekik, "legyenek óvatosak".

Az amerikai igazságügyi minisztérium szeptember közepén tudatta, hogy vádat emelt öt, feltehetően az orosz titkosszolgálatoknak dolgozó ember ellen, akik a vád szerint gyilkosságokat és támadásokat akartak elkövetni az Egyesült Álamokban és Európában. A jelenleg szökésben lévő emberek a tárca szerint "egy jelentős orosz ellenzékit" akartak megölni idén nyáron.

A Litvániában élő Tyutrin a sajtónak azt mondta, bár nem tudja, melyik politikusról van szó, a minisztérium bejelentése után a litván hatóságok felszólították arra, hogy hagyja el az otthonát és "szabaduljon meg a kocsijától".

Még több Globál

Váratlanul felbukkantak az amerikai F-35-ök a felemelkedő atomhatalomban: Putyin ellen mehet ki a játék

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Pilóták közötti verekedésként terjedt el, de sokkal súlyosabb az izraeli repülőgépes incidens

Kaszparov 2013-ban hagyta el Oroszországot,

majd 2016-ban Tyutrinnal, az orosz Szolidaritás mozgalom korábbi ügyvezető igazgatójával közösen megalapította a Szabad Oroszország Fórumot. A szervezet az ukrajnai háború kitörése óta háborúellenes konferenciákat tart, az orosz parlamenten kívüli ellenzék képviselőinek részvételével.

A Szabad Oroszország Fórumot Moszkva 2025-ben terrorszervezetnek minősítette.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ha végignézzük az orosz vezetők nyilatkozatait, nagyon úgy fest, még sokáig velünk marad a háború réme

Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok

Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility