Ha végignézzük az orosz vezetők nyilatkozatait, nagyon úgy fest, még sokáig velünk marad a háború réme

Putyin beszédei és nyilatkozatai alapján az orosz vezetés a hatalmas harctéri veszteségek és a gazdaságot érő súlyos károk ellenére továbbra is bízik a katonai győzelemben. Az orosz sajtó beszámolói szerint Moszkvát az is bátorítja, hogy Ukrajnában fogytán vannak a légvédelmi rakéták, a téli orosz csapások pedig várhatóan tovább növelik a nyomást Kijevre. Az ukrán fél már jelezte, hogy komoly nehézséget jelent számukra a ballisztikus rakéták és az új, sugárhajtású drónok elhárítása.
Az európai színtéren Oroszország nem is titkolja, hogy az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai és pénzügyi támogatás visszaszorítására törekszik.
Nyugati tisztségviselők szerint Moszkva egyre intenzívebb hibrid hadviselést folytat az európai országok ellen, amely kibertámadásokban, szabotázsakciókban és az európai légteret megsértő orosz drónok bevetésében nyilvánul meg. Németországban, a lipcsei repülőtéren ukrán teherszállító gépek közelében találtak egy robbanószerkezettel felszerelt drónt.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy interjúban tette egyértelművé Moszkva álláspontját, kijelentve, hogy szerinte Európa visel hadat Oroszország ellen, nem pedig fordítva. "Ha elismeritek, hogy a fegyvereiteket arra használják, hogy ránk csapjanak, és mi megsemmisítjük őket, nevezzétek, aminek akarjátok. De számomra kétségtelen, hogy ezt a háborút Európa viseli ellenünk" – fogalmazott. Ez a narratíva ugyanakkor figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy 2022-ben Oroszország indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen.
Szergej Karaganov, a tekintélyes orosz külpolitikai stratéga még ennél is tovább ment. Figyelmeztetése szerint, ha Európa folytatja Ukrajna támogatását, Oroszország előbb-utóbb eszkalációra kényszerül.
Az első csapássorozat hagyományos fegyverekkel történne, de ha Európa nem hátrál meg, sajnos nukleáris eszközökhöz kell majd nyúlnunk. Egyes európai országokból nem sok maradna
– jelentette ki. Arra a felvetésre, hogy Európa válaszcsapást mérne, Karaganov úgy reagált, nem lesz válasz Európából, majd hozzátette: "Ugye Nagy-Britannia nem támadná meg nukleáris fegyverekkel Oroszországot?"
Karaganov azt is elismerte, hogy Oroszország súlyos emberveszteségeket szenvedett, de hozzátette: "Most már elég kemények vagyunk Ukrajnában. Mint életképes államot, felszámoljuk Ukrajnát." Ha valóban ez Moszkva célja, a háború lezárása belátható időn belül nehezen elképzelhető. Lavrov az ENSZ Közgyűlésén a Nyugatot vádolta "nyers erő" alkalmazásával világszerte, majd egy interjúban lényegében elismerte, hogy Oroszország is "nyers erőt" alkalmaz Ukrajnában – igaz, ezt azzal indokolta, hogy egy "Nyugat által támogatott náci rezsim közvetlen fenyegetését" kell elhárítaniuk. Ez az egyértelmű beismerés is azt jelzi, hogy Moszkvának nem áll szándékában leállítani a harcokat.
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