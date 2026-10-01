Hatalmas robbanás rázta meg Moszkvát - Összeomlott az egyik hadiipari üzem csarnoka, halálos áldozatok is vannak

Az orosz Shot Telegram-csatorna tájékoztatása szerint a robbanásban legalább heten meghaltak, a VCSK-OGPU nevű csatorna ugyanakkor már nyolc halálos áldozatról és harminc eltűntről számolt be. A dolgozók beszámolói alapján egy veszélyes anyagokat tároló raktár robbanhatott fel. A detonáció az üzem 4-es számú csarnokát érte, amely

teljesen összeomlott, a helyszíni felvételeken pedig hatalmas füstoszlop és tűz látható a gyár felett.

At least three explosions have been reported at a chemical plant in Krasnozavodsk, Moscow Region. Seven workers are confirmed dead. One of the workshops has completely collapsed. The plant's primary line of work is the production of weapons and ammunition. pic.twitter.com/nIRnycBzi3 https://t.co/nIRnycBzi3 — WarTranslated (@wartranslated) October 1, 2026

A létesítmény a Moszkva megyei Szergijev Poszád-i járásban található Krasznazavodszk városában fekszik. Az állami tulajdonban lévő gyár a Rosztyek állami konszern alá tartozik.

Az Exilenova+ megfigyelőcsoport adatai szerint a Krasznazavodszki Vegyipari Üzem az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú speciális vegyipari létesítménye. A gyár pirotechnikai eszközök, lőszerek és robbanóanyagok fejlesztésére, illetve gyártására specializálódott, többek között itt állítják elő sorozatgyártásban a Gyerány típusú csapásmérő drónok robbanófejeit is.

Az üzemet korábban már támadás is érte, július 7-én ugyanis ukrán csapásmérő drónok támadták a létesítményt. A szemtanúk akkor hét robbanásról számoltak be a gyár környékén. A mostani robbanás hátterében egyelrőe nem tudni mi áll.

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