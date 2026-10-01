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Hatalmas robbanás rázta meg Moszkvát - Összeomlott az egyik hadiipari üzem csarnoka, halálos áldozatok is vannak
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Hatalmas robbanás rázta meg Moszkvát - Összeomlott az egyik hadiipari üzem csarnoka, halálos áldozatok is vannak

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Hatalmas robbanás történt az oroszországi Krasznazavodszki Vegyipari Üzem területén október 1-jén. A moszkvai régióban található hadiipari létesítményben többen életüket vesztették, a detonáció pedig egy teljes üzemcsarnokot romba döntött - közölte a Militarnyi.

Az orosz Shot Telegram-csatorna tájékoztatása szerint a robbanásban legalább heten meghaltak, a VCSK-OGPU nevű csatorna ugyanakkor már nyolc halálos áldozatról és harminc eltűntről számolt be. A dolgozók beszámolói alapján egy veszélyes anyagokat tároló raktár robbanhatott fel. A detonáció az üzem 4-es számú csarnokát érte, amely

teljesen összeomlott, a helyszíni felvételeken pedig hatalmas füstoszlop és tűz látható a gyár felett.

A létesítmény a Moszkva megyei Szergijev Poszád-i járásban található Krasznazavodszk városában fekszik. Az állami tulajdonban lévő gyár a Rosztyek állami konszern alá tartozik.

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Az Exilenova+ megfigyelőcsoport adatai szerint a Krasznazavodszki Vegyipari Üzem az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú speciális vegyipari létesítménye. A gyár pirotechnikai eszközök, lőszerek és robbanóanyagok fejlesztésére, illetve gyártására specializálódott, többek között itt állítják elő sorozatgyártásban a Gyerány típusú csapásmérő drónok robbanófejeit is.

Az üzemet korábban már támadás is érte, július 7-én ugyanis ukrán csapásmérő drónok támadták a létesítményt. A szemtanúk akkor hét robbanásról számoltak be a gyár környékén. A mostani robbanás hátterében egyelrőe nem tudni mi áll.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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